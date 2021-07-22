百姓三餐不繼 江啟臣：紓困救急、振興消費應雙管齊下
國民黨主席江啟臣今(22)日受邀至台南參加關懷愛心防疫便當發放活動，江啟臣表示，許多人受疫情影響而失業或三餐不繼，今日到台南幫大家加油打氣，並感謝所有志工朋友在台灣最需要時刻站出來。同時，他也說明國民黨中央黨部發起「載飢載渴，伴你度過」愛心待用餐活動，亦是秉持同樣概念，串聯22縣市，一共215間小吃店，每日預計提供一萬份餐點，希望讓有需要的朋友都能享有一頓溫飽。
記者余祥／台北報導
2021-07-22 15:19:18｜2021-07-22 15:19:42
江啟臣表示，這是許多人此刻最需要的幫助，在這麼嚴重的時刻，需要靠大家相挺。該活動在台南已連續進行數日，每一天都能送出上千個便當，預計將可發送上萬個便當給地方上需要的朋友；中央黨部發起的愛心待用餐活動，則是結合各地不同小店家，提供餐點、募集相關資源支持待用餐，每日預計提供一萬份餐點。民眾若有需要就可向提供待用餐的合作店家領取，不用出示任何證明，若要查找地點，亦可向地方黨部詢問，或下載國民黨數位黨部app搜尋。
另外，江啟臣強調，紓困應該要能救急，同時紓困救急與振興消費應雙管齊下。他指出，台南市議員謝龍介質詢台南市長黃偉哲時就曾拋出發現金訴求，黃偉哲雖答應向中央反映以消費券形式發放，尚未兌現。
他質疑，許多老百姓、基層朋友下一餐都沒有著落，行政院卻不知還在躊躇或懷疑什麼；國民黨早在6月初就已建議暫緩電價，考量防疫在家每日用電量大，夏季電價又比平時貴，然而喊了半天卻只決議暫緩6月，還不知7月是否會暫緩。他質疑，不知道這個政府在幹嘛？「都是老百姓的錢，老百姓需要的時候照顧一下會怎樣？」他認為，政府不該跟大家計較夏季電價，況且油價已經連十漲。同時，也再次呼籲政府凍漲油電、發現金是最基本的紓困，也是人民最需要的，做了對政府有利，對百姓更有利。在野黨秉持監督職責，但對人民好的事情也會提出建議、全力支持。