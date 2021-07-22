微解封後疫時代文化振興　高市將提供免費快篩

因應三級警戒可能下周降級，高雄市長陳其邁今（22）表示，高市府明天將公布微解封區域與相關管理辦法，如對高雄後疫時代文化振興方案，未來包括拍攝劇組、劇團酬神、表演藝術、流行音樂線上演唱會等，高市府提供免費快篩與防疫顧問，以期讓社會、文化、經濟活動復甦往常。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-22 17:23:00｜2021-07-22 17:53:44
高雄市也向文化部申請「高雄後疫時代文化振興」，包括拍攝劇組、劇團酬神、表演藝術、流行音樂，將提供「免費快篩」、「防疫顧問」服務，防疫顧問方面，市府會請專業公共衛生專家檢查或提供好的建議，也會提供免費的公費快篩，第一次快篩由市府服務，未來各類別團體和工作場域開放，市府都會提供第一次免費快篩，讓社會、文化、經濟活動復甦如常。
陳其邁指出，要有後疫的生存振興，才有疫後的復甦如常。拍攝劇組部分指的是疫情期間在高雄拍攝的劇組；劇團酬神包括宗教、廟會、祭祀酬神演出；表演藝術有廳堂彩排、直播、錄影；流行音樂部分包括線上演唱會、直播、錄影。
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