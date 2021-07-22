李秉穎爆ACIP成員兼國產疫苗主持人　柯文哲：像少林足球

指揮中心傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，遭到爆料身兼指揮中心專家諮詢小組委員，可能球員兼裁判外，ACIP今（22）日更遭到揭露，很多委員都參加或主持高端、國光、聯亞等國產疫苗臨床試驗，遭質疑是球員兼裁判、自己的案子自己審。台北市長柯文哲22日妙回，「這讓我想到少林足球台詞。」





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針對ACIP成員兼任國產疫苗主持人，柯文哲僅簡短回覆，表示「你這個問題齁讓我想到周星馳主演的少林足球。」也讓人聯想到少林足球中的知名台詞「球證、旁證加上主辦、協辦所有單位都是我的人，怎麼和我鬥？」





食藥署通過高端疫苗的EUA（緊急使用授權）後，國民黨台北市議員羅智強則表示，希望北市醫療院所緩打高端疫苗。對此柯文哲表示，EUA在WHO（世界衛生組織）、美國、歐盟都有統一標準，高端現在通過台灣的EUA，衛福部若要大規模使用，要說明為何符合緊急使用條件，歐美通過是因當時疫情嚴重、沒疫苗，這事要等政府宣布高端怎打後再討論。



