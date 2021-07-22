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李秉穎爆ACIP成員兼國產疫苗主持人　柯文哲：像少林足球

▲針對高端疫苗審查，防疫指揮中心可能「球員兼裁判」，台北市長柯文哲22日表示，就像電影少林足球一樣。（圖／台北市政府提供）
▲針對高端疫苗審查，防疫指揮中心可能「球員兼裁判」，台北市長柯文哲22日表示，就像電影少林足球一樣。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-22 17:26:54｜2021-07-22 17:28:12

指揮中心傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，遭到爆料身兼指揮中心專家諮詢小組委員，可能球員兼裁判外，ACIP今（22）日更遭到揭露，很多委員都參加或主持高端、國光、聯亞等國產疫苗臨床試驗，遭質疑是球員兼裁判、自己的案子自己審。台北市長柯文哲22日妙回，「這讓我想到少林足球台詞。」

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針對ACIP成員兼任國產疫苗主持人，柯文哲僅簡短回覆，表示「你這個問題齁讓我想到周星馳主演的少林足球。」也讓人聯想到少林足球中的知名台詞「球證、旁證加上主辦、協辦所有單位都是我的人，怎麼和我鬥？」

食藥署通過高端疫苗的EUA（緊急使用授權）後，國民黨台北市議員羅智強則表示，希望北市醫療院所緩打高端疫苗。對此柯文哲表示，EUA在WHO（世界衛生組織）、美國、歐盟都有統一標準，高端現在通過台灣的EUA，衛福部若要大規模使用，要說明為何符合緊急使用條件，歐美通過是因當時疫情嚴重、沒疫苗，這事要等政府宣布高端怎打後再討論。

▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14205例。（圖／NOWnews製表）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14205例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
73.13%26.87%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
16.85%83.15%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.89%19.11%
2021-07-20-2021-07-22
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