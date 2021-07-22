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本土疫情爆發以來兩個多月，近日來明顯趨緩，不過今日本土新增30例，相較前兩日個案多，陳時中說，整體疫情仍在控制中。「但我們不敢鬆懈」陳時中表示，近來觀測其他國家，像是越南、英國等，前一、兩個月看似控制住，但現在卻往上走得非常快，疫情有再起的現象，因此沒有人敢講「一定把它控制住了」。
以降級為目標 指引於近日公布
如果要降級，也會採取緩步下降，陳時中說，整體戰略會規劃預防措施和注意事項，另外，也期望增加應變能力，出狀況時反應快，疫情比較不會擴大，「防疫疲勞跟防疫強度，這兩個都要注意才能撐得久」。目前仍朝向26日降級為目標，今日不明感染源沒有大幅提升，因此方向不變，降級指引將於這兩日公布。
簽訂3600萬劑莫德納合約 年底供應100萬劑
今日指揮中心也宣布與美國莫德納公司簽訂3500萬劑疫苗，莫德納公司將於2022年及2023年分批供應基礎劑型（prime series）疫苗與次世代追加劑型（booster vaccine candidate）疫苗，以因應COVID-19變異病毒株的威脅，並供應更多族群接種需求，明年採購2,000千萬劑，後年1,500萬劑，另有開口合約500萬劑，同時加購100萬劑疫苗於今年第4季供應，提供民眾接種。
今年2月8日下訂的505萬劑，目前已到貨115萬劑，考量國人對莫德納疫苗接種意願高，且疫苗仍處於賣方市場，加上病毒不斷變異，各國疫情持續升溫，全球疫苗供應量卻嚴重不足，美國、歐盟、日本也接續與莫德納公司簽署後續供應合約，指揮中心現階段投入採購，與歐美日同步取得次世代疫苗，因應未來疫情所需。
記者會上也提到，診所免費施打疫苗行政費用，補助從40元調升至100元。
資料來源：健康醫療網 近日公布降級指引 指揮中心：與莫德納簽3600萬劑合約
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