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近日公布降級指引　指揮中心：與莫德納簽3600萬劑合約

近日公布降級指引　指揮中心：與莫德納簽3600萬劑合約
近日公布降級指引　指揮中心：與莫德納簽3600萬劑合約

健康醫療網

2021-07-22 18:31:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】指揮中心今（22）日公布新增本土確認COVID-19案例30例，4死亡案例。確診數上升讓民眾擔憂，是否26日的降級計畫會有改變？指揮官陳時中表示，整體仍在控制之中，降級相關指引也都研擬差不多了，「這兩天才會公布。」另外也宣布已與美國莫德納公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗的供應合約，同時加購100萬劑疫苗於今年第4季供應。

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整體疫情仍在控制中 但不敢鬆懈

本土疫情爆發以來兩個多月，近日來明顯趨緩，不過今日本土新增30例，相較前兩日個案多，陳時中說，整體疫情仍在控制中。「但我們不敢鬆懈」陳時中表示，近來觀測其他國家，像是越南、英國等，前一、兩個月看似控制住，但現在卻往上走得非常快，疫情有再起的現象，因此沒有人敢講「一定把它控制住了」。

以降級為目標　指引於近日公布

如果要降級，也會採取緩步下降，陳時中說，整體戰略會規劃預防措施和注意事項，另外，也期望增加應變能力，出狀況時反應快，疫情比較不會擴大，「防疫疲勞跟防疫強度，這兩個都要注意才能撐得久」。目前仍朝向26日降級為目標，今日不明感染源沒有大幅提升，因此方向不變，降級指引將於這兩日公布。

簽訂3600萬劑莫德納合約　年底供應100萬劑

今日指揮中心也宣布與美國莫德納公司簽訂3500萬劑疫苗，莫德納公司將於2022年及2023年分批供應基礎劑型（prime series）疫苗與次世代追加劑型（booster vaccine candidate）疫苗，以因應COVID-19變異病毒株的威脅，並供應更多族群接種需求，明年採購2,000千萬劑，後年1,500萬劑，另有開口合約500萬劑，同時加購100萬劑疫苗於今年第4季供應，提供民眾接種。

今年2月8日下訂的505萬劑，目前已到貨115萬劑，考量國人對莫德納疫苗接種意願高，且疫苗仍處於賣方市場，加上病毒不斷變異，各國疫情持續升溫，全球疫苗供應量卻嚴重不足，美國、歐盟、日本也接續與莫德納公司簽署後續供應合約，指揮中心現階段投入採購，與歐美日同步取得次世代疫苗，因應未來疫情所需。

記者會上也提到，診所免費施打疫苗行政費用，補助從40元調升至100元。



資料來源：健康醫療網 近日公布降級指引　指揮中心：與莫德納簽3600萬劑合約

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質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

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