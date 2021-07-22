颱風烟花來襲　壽險業啟動保戶關懷應變方案

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富邦人壽指出，針對應繳月為今年6月至10月的續期保費，將給予受災保戶延繳6個月方案，保單借款利息也得寬延3個月繳息。
若受傷保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽將啟動快速理賠，受災保戶可透過業務員以傳真或EASY PAY線上申請理賠，其他應備文件可後續另行補齊。
富邦人壽並和7間醫療院所合作，包含淡水馬偕醫院、台北馬偕醫院、台中榮總醫院、佳里奇美醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院及花蓮慈濟醫院，保戶若因事故住院，將由富邦人壽代為以理賠金結算住院醫療費用。
全球人壽表示，針對烟花颱風受災保戶，將於第一時間啟動天然災害保戶關懷計劃，提供受災保戶快速理賠、應繳保費區間為今年7月至9月的保單續期保費緩繳3個月、應繳利息區間為今年7月至12月的保單借款利息緩繳6個月，及申請補發保單免收工本費等共4項關懷服務措施。
全球人壽提醒，4項關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於12月31日前提出申請外，其他項目需於9月30日前提出申請。
全球人壽行政長黃宏杰指出，疫情期間已設置單一窗口負責受理相關業務，並通融保戶得以傳真方式提出申請，方便保戶行使保單權利，若保戶有緊急事項需聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線，或與各通訊處業務員聯繫。（編輯：康世人）1100722