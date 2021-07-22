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颱風烟花來襲　壽險業啟動保戶關懷應變方案

▲颱風烟花來襲　壽險業啟動保戶關懷應變方案。（圖／氣象局提供）
▲颱風烟花來襲　壽險業啟動保戶關懷應變方案。（圖／氣象局提供）

中央社

2021-07-22 23:06:51

（中央社記者謝方娪台北22日電）颱風烟花來襲，富邦人壽、全球人壽等壽險業者率先宣布啟動保戶關懷應變方案，將提供受災保戶免費補發保單、緩繳續期保費、緩繳保單借款利息及快速理賠等服務。

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富邦人壽表示，保戶若因這次颱風災害成為受災戶，將提供免費補發保單、緩繳續期保費、緩繳保單借款利息、快速理賠服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商，及緊急醫療代付等應變方案與關懷措施，申請期間自即日起至9月30日為止。

富邦人壽指出，針對應繳月為今年6月至10月的續期保費，將給予受災保戶延繳6個月方案，保單借款利息也得寬延3個月繳息。

若受傷保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽將啟動快速理賠，受災保戶可透過業務員以傳真或EASY PAY線上申請理賠，其他應備文件可後續另行補齊。

富邦人壽並和7間醫療院所合作，包含淡水馬偕醫院、台北馬偕醫院、台中榮總醫院、佳里奇美醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院及花蓮慈濟醫院，保戶若因事故住院，將由富邦人壽代為以理賠金結算住院醫療費用。

全球人壽表示，針對烟花颱風受災保戶，將於第一時間啟動天然災害保戶關懷計劃，提供受災保戶快速理賠、應繳保費區間為今年7月至9月的保單續期保費緩繳3個月、應繳利息區間為今年7月至12月的保單借款利息緩繳6個月，及申請補發保單免收工本費等共4項關懷服務措施。

全球人壽提醒，4項關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於12月31日前提出申請外，其他項目需於9月30日前提出申請。

全球人壽行政長黃宏杰指出，疫情期間已設置單一窗口負責受理相關業務，並通融保戶得以傳真方式提出申請，方便保戶行使保單權利，若保戶有緊急事項需聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線，或與各通訊處業務員聯繫。（編輯：康世人）1100722

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