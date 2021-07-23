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胎兒影像學檢查，可以分成Level 1, 2, 3三個層級。常規產檢的超音波檢查屬於Level 1，胎兒頸部透明帶篩檢、子癲前症篩檢、早期及中期胎兒結構檢查（俗稱高層次超音波）屬於Level 2，當發現胎兒異常時，進階的胎兒都卜勒血流檢查、照會相關科別（如由小兒心臟科醫師執行胎兒心臟超音波）、或安排胎兒磁振造影及多學科會議，則屬於Level 3。Level 3檢查判讀能力的養成不易，卻是振興胎兒醫學所必須，本研修醫師培訓計劃的目的即在回應民眾對高階診斷能力的期待。
Level 3胎兒磁振造影 強大診斷工具
北榮榮科影像中心負責Level 3胎兒磁振造影的李函叡醫師表示，臺北榮總於1999年由郭萬祐醫師使用超快速磁振造影術診斷胎兒異常，首開台灣風氣之先，至今已發展20多年，雖然知道的人並不多，並不普及，但卻是強大的診斷工具。如果能將胎兒影像學檢查區分成Level 1, 2, 3 級，並和婦產科醫師密切合作，由胎兒磁振造影擔任Level 3的任務，是很合適的定位。 李醫師表示，如果產前超音波發現有異常，或是因孕婦過度肥胖、羊水過少、或胎兒姿勢無法配合能難以用超音波檢查者，都可以考慮安排Level 3胎兒磁振造影。此外，磁振造影於診斷植入性胎盤亦有優勢。
不過，由於解像力的限制，胎兒磁振造影以妊娠滿18週後再安排為佳。這個檢查和X-光檢查或電腦斷層檢查不一樣，是沒有游離性輻射線的，所以在孕期接受檢查並沒有特別的危害。
胎兒磁振造影可能會使用1.5T或3.0T的機器。T是Tesla（特斯拉），是磁場大小的單位，和超音波相比，磁振造影的軟組織對比更好，可以把胎兒的深層構造，尤其是腦部中樞神經系統看得更清楚。3.0T和1.5T磁振造影檢查相比，解析度更好，能夠把很小的構造看得更清楚，成像的速度也更快。因此，北榮榮科影像中心即是以3.0T的機器執行Level 3的胎兒磁振造影。
一般而言，檢查的時間大約是30-40分鐘左右。孕婦只要放輕鬆躺在檢查台上，不會施打對比劑，也不會使用麻醉劑或鎮靜劑。目前是僅接受醫師轉介的自費Level 3 胎兒檢查。
資料來源：健康醫療網 高階Level 3胎兒磁振造影和研修醫師培訓計畫 為胎兒異常把關
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