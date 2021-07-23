奧運／富比世東京奧運富豪榜 KD榮登榜首、大坂直美居次
東京奧運將於今(23)日舉行開幕典禮，美國媒體《富比世》公布本屆奧運最會賺錢的選手，NBA選手包辦了5位，代表美國男籃出賽的Kevin Durant則拿下榜首。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-23 10:06:33｜2021-07-23 10:10:48
KD以年收入7500萬美元高居第1，他在2019年和布魯克林籃網隊簽下一份為期3年的呵約，這筆交易位他帶來每年約30-3300萬美元的收入，此外他也投資影像公司和其他代言或廣告收入。
排名第2的則為日本網球女將大坂直美，年收入為6000萬美元，令人驚訝地是，今年他在場上只拿到500萬獎金，其餘5500都來自代言和贊助，考量他的年齡和贊助商，她成為第一位年收入破億的女運動員只是時間早晚的問題。
接著第3名，同樣是代表美國男籃出賽的NBA拓荒者球星Damian Lillard，年收入4050萬美元，其餘NBA球星太陽Devin Booker以3050萬美元排在第6，公鹿Khris Middleton排在第8、Jrue Holiday排在第9。
網球世界球王「喬帥」Novak Djokovic以3450萬美元僅排在第4，高球名將Rory McIlroy則以3200萬美元排在第5，也是唯一上榜的高球球星。