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遠離發燒、生病？ 母乳活性成分「MFGM乳脂球膜」建構原生黃金免疫力！
「寶寶生病」是許多家長育兒時最大的惡夢，尤其發燒、腹瀉、中耳炎都是寶寶生病時常見症狀，以中耳炎為例，一歲以下嬰兒感染的比率達28% ，而兩歲以下幼兒復發率更高達40%。劉喆瑩醫師解釋：「MFGM乳脂球膜」是包覆於母乳及其他乳源乳脂表面的結構，夾帶了乳鐵蛋白、免疫球蛋白…等超過100種以上母乳活性蛋白 ，以及神經鞘磷脂等5大類磷脂質 ，能幫助嬰幼兒建立免疫系統、並維持腸道健康，有賴現今營養科學的突破，MFGM乳脂球膜已能受到保留，並且運用於配方奶粉中，根據臨床研究顯示，使用含有MFGM乳脂球膜配方奶粉的寶寶，與使用未含有MFGM乳脂球膜配方奶粉的寶寶相比，尤其在六個月以下的寶寶，中耳炎發生比例可有效降低89%，發燒與腹瀉天數也明顯降低！因此醫師建議可選擇含有「MFGM乳脂球膜」的配方奶粉，幫助寶寶由內而外調整體質，建構原生黃金免疫力，讓寶寶能輕鬆自在地接觸外在環境，不用擔心病菌侵擾。
好吸收、天然溫和不刺激？ 更貼近母乳的A2蛋白，不誘發敏感反應！
配方奶粉主要原料是牛乳，牛乳蛋白中的Beta酪蛋白主要分為A1蛋白與A2蛋白，近年來研究發現，A1蛋白在消化道分解時，會釋放容易引起刺激反應的活性肽，進而引起寶寶脹氣、腹痛、甚至是腸胃發炎，敏感寶寶就容易因此躁動、哭鬧；而A2蛋白因結構較貼近母乳，不會釋放刺激因子，對寶寶的消化更加友善、溫和，寶寶更好適應，家長照護上也能輕鬆。劉喆瑩醫師建議，若寶寶常有消化道敏感不適應反應，不妨試試更加天然溫和、更貼近母乳的A2蛋白乳源配方。
劉喆瑩醫師提醒0-3歲是寶寶免疫系統發展黃金時期，寶寶營養攝取以母乳優先，若以配方奶哺餵，以「貼近母乳」為準則，選擇母乳中含有的MFGM乳脂球膜、A2蛋白…等成分，另外家長們也要記得要將手洗乾淨再抱寶寶，避免將病原直接接觸到抵抗力較弱的新生嬰兒，同時要定期帶寶寶施打疫苗，才能養育出健康開心寶。
▲臺北市立萬芳醫院兒童胃腸科 劉喆瑩醫師
資料來源：健康醫療網 醫師解密母乳成分：MFGM乳脂球膜增強免疫力，A2蛋白調整敏感體質
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