支持度從17％升到18.7％ 藍：希望人民給的分數越來越高
政大選研中心公布6月份最新民調，民進黨支持度從34％降至31.4％，國民黨支持度則從17％上升到18.7％，增加約2個百分點，民眾黨則從原先的4.9％跌至4.3％。國民黨主席江啟臣今(23)日表示，民調數字多、變化快，令人眼花撩亂，參考就好，最重要是把工作做好，確保黨務工作順利，希望人民給國民黨分數越來越高。
記者余祥／台北報導
2021-07-23 11:58:37｜2021-07-23 11:59:02
國民黨主席選舉因疫情延宕，有中常委認為江啟臣不該戀棧主席職位，8月20日任期屆滿就應該推派代理主席負責選務，江啟臣表示，黨中央一貫的立場就是依循黨章、國家法令與常會決議推動黨務，不論是選舉時程或是任期都會依常會決議辦理。
媒體也詢問總統蔡英文向鄭州水患慰問，國台辦也善意回應，江啟臣表示，天災疫情中相互關心支持，是超越政治的人性光輝，包含他、前總統馬英九與蔡英文都有發表關心與慰問，都是對鄭州人民的關心，他要再次向鄭州受到影響的人民表達慰問。
至於政府加碼購買3000萬劑疫苗，是否代表疫苗不足，也代表國民黨買疫苗訴求正確，江啟臣說，樂見政府跟上國民黨主張，6月18日國民黨團就提出政府要加速採購更多國際疫苗，很可惜被民進黨團否決。
江啟臣表示，6月25日他也呼籲應該用現有管道買莫德納疫苗，如今指揮中心宣布完成採購，代表國民黨主張是正確的，但到貨才是重點，今年以來指揮中心不斷宣布採購了很多疫苗，卻遲遲沒有到貨，導致捐贈的比自購的還多，提高到貨率才有辦法提高施打率。