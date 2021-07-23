逾6成國人自認台灣人　綠委：蔡英文證明台灣可走向世界

政大選舉研究中心20日公布最新民調，其中自認為自己是台灣人的比例維持在歷史高點，達63.3%，更有25.8％民眾「偏向獨立」，創下該機構自1994年進行民調以來的新高，若再加上5.7%盡快獨立，台灣已有超過三成人口主張台獨，且此現象已連續第二年。民進黨立委陳亭妃表示，這樣的現象表示中國無論是疫苗、共機繞台等打壓，都讓台灣人民無法接受，更加強了台灣人民對自己國家的認同感。

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陳亭妃說，在調查國家認同度的部分，政大選舉研究中心其實已經做了滿長的一段時間，陸續都有固定的民調，所以他的民調基準可信度非常高。她說，從中也發現，認同自己是台灣人的比例愈來愈高，甚至要認同台灣獨立的，也已經創了歷史新高。

陳亭妃說，這表示中國所有的打壓，不管是疫苗、共機繞台，所做的一切動作，違反所有民主程序，甚至用威權壓制香港的議題、維吾爾族的議題等等，這些都是讓台灣人民無法接受，也更加強了台灣人民對自己國家的認同感，還有認為台灣要偏向獨立這樣的一個選項，「我相信中國是一個助力，因為只有大家團結在一起，我們才能真正抵抗中國這樣的惡霸」。

民進黨立委許智傑也說，台灣人國族認同感愈來愈高，外部是中共和習近平打壓香港民主讓國人唾棄，內部則是總統蔡英文證明用台灣可以走向全世界，他認為國民黨應該跟隨民意，不要死守九二共識和統一中國的大夢了。