黃茂雄三度保東元經營權　斬親情糾葛擊敗兒子黃育仁

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東元股東會今天上午在桃園中壢廠登場並全面改選11席董事（含4席獨立董事），結果黃茂雄陣營獲得8席、黃育仁陣營取得3席，現任董事長邱純枝為董事第1高票，黃育仁獲董事第2高票，不過黃育仁陣營在獨立董事全軍覆沒。
經過20年歷練，黃茂雄在1991年接任東元董事長，任職董事長16年期間，他帶領團隊併購美國西屋馬達、參與台灣高鐵建設、建置南港軟體工業園區、引進摩斯漢堡等，把東元擴張成橫跨機電、家電、資訊、通訊、食品的跨領域集團；2002年黃茂雄更擔任工商協進會理事長，累積豐沛的政商人脈。
東元內部人士指出，黃茂雄擔任董事長期間在工作上事必躬親，對老臣、部屬和員工很照顧；不過對於部屬的表現，黃茂雄直言不諱的作風，也給部屬不少壓力。黃茂雄也善用自己累積的政商人脈，為東元開拓不少商機。
黃茂雄喜歡透過創業、轉投資尋找新商機，他曾跟媒體記者聊到，陸陸續續已創業50到60多家企業，至於成功的機率有多高，他想了一下說，打擊成功率大概有60%至65%。
黃茂雄說，創業最痛苦的案例，他已經忘記了，不要一直放在心裡。員工若能力不足、不夠盡心，忘記就好。
不過黃茂雄長袖善舞的作風，也曾引發東元部分創始股東的異見。1994年東元股東會改選董事，黃茂雄一度失利，當時支持黃茂雄的董事訴請改選決議無效，傳出總統府高層力挺黃茂雄，讓局面逆轉，黃茂雄再續任東元董事長。1997年東元改選董事，黃茂雄嚴陣以待，結合聯電、富邦和新光等參與改選，三大勢力新任東元法人董事，黃茂雄蟬聯東元董事長。
對於黃茂雄今年以東元會長身分，聯絡大股東寶佳機構和華新麗華，與東元共推11名董事候選人、對抗黃育仁陣營，親近黃育仁的人士一點也不意外，「拉一堆外人鞏固自己的位置」，但他也不得不服氣，「老黃的政商實力真的很強」。
相較於黃茂雄，兒子黃育仁作風相對低調，黃育仁是美國哥倫比亞大學電機碩士，他曾投履歷進晶圓代工大廠聯電工作7年，派駐美國聯電期間，待過製程和客服部門，對於半導體產業並不陌生；回到東元集團後，也帶領菱光、東友及聯昌電子3家公司，之後更出任東元資訊電子事業群執行長。
黃育仁曾公開表示，感謝父親黃茂雄在教育上的精心栽培；但他也不諱言，與黃茂雄共事20年，近年在工作理念上有落差。
雙方陣營對於東元未來經營理念和路線差異之爭，在6月之後因兩造對控、甚至摻入家庭因素，局面更加複雜；6月至7月鈺叡公開收購菱光、安富國際公開收購東友的連番動作，更被視為黃茂雄主導清除黃育仁地盤的作為，雙方陣營也因此啟動法律訴訟戰。
這次黃育仁與父親黃茂雄決裂，且劍指東元董事長邱純枝，讓這次經營權之爭雖隨著改選結果出爐暫時落幕，但會否埋下之後紛亂變數，讓外界矚目，也牽動東元未來的經營。（編輯：張良知）1100723