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美台關係「常態化」軍機頻來　分析：過度解讀兩岸恐緊張

▲自從6月6日美國跨黨派訪問團搭乘美軍C-17運輸機訪台之後，在本月又有兩次美國軍機降落台灣，引起中國當局高度關注。（圖／翻攝自AIT臉書）
▲自從6月6日美國跨黨派訪問團搭乘美軍C-17運輸機訪台之後，在本月又有兩次美國軍機降落台灣，引起中國當局高度關注。（圖／翻攝自AIT臉書）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-23 14:35:18｜2021-07-23 14:35:37

美國軍機以及軍方專用機在這兩個月內三度降落台灣，頻率之高引起關注。北京當局先前強硬表態反對，更警告美國「切勿玩火」，也讓外界擔憂，台海緊張局勢是否會再度升級。有專家分析指出，這種操作是台美交流常態化的體現。無論是北京當局還是台灣政府，如果進行過多政治解讀，反而可能會將兩岸關係推向更為緊張的對立局面。

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繼6月6日美國跨黨派訪問團搭乘美軍C-17運輸機訪台之後，美國又在本月15日以及19日分別派出專機降落松山機場以及桃園機場，今年就有3次美國軍方有關飛機降落台灣。除了美國跨黨派訪問團訪台以外，其他兩次均停留1個小時左右，就起飛離去，台美雙方也都未對此發佈任何官方訊息，有消息指出，在本月底台的兩架美軍專機，均與美國在台協會（AIT）有關，美國在台協會目前正處人事交接過渡期。

BBC》報導指出，台美斷交以來，美國軍機只在台灣起降數次，但從美國前任總統川普執政後，到現在拜登政府張權，雙方交往更加頻繁。

台灣國防部智庫國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，7月的兩次降落，應該不會是為運送私人物品，而有可能是為軍方通訊設備的正常維護升級運送裝備，或是為美國在台公務人員運送疫苗。蘇紫雲指出美台交往已經是「常態化」，而最近美軍機多次來台，「就像是飛往英國、德國這些國家一樣」，認為美國把軍機和有公務性質的飛機派到台灣視為理所當然、很正常的操作，除此之外均是「過度解讀」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院的高級訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）則表示，有鑒於美國政府沒有對最近兩次軍機降落台灣發表聲明，機身上也沒有任何美軍標誌，說明美國並無意藉此向北京當局發送信號。唐安除表示，這反應出美國落實其在台灣利益的務實態度，而非是對中國的信號。

但台美之間的互動，引起北京當局不滿，接連表示強烈反對，更向美方提出嚴正交涉。唐安竹對於中方的政治解讀表示不意外，認為不論是美國還是中國，都沒有很好的阻止對方只尋求自己的利益，指出這就是美中雙邊關係目前的實質。而蘇紫雲認為，相比起對於美國和台灣的威懾，民族主義心態在戰略決策上可能對北京當局更為危險，隨著民族主義過度高漲，可能會讓北京當局在軍事上被迫採取軍事的冒險。

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