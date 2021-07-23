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徵業務沒人來！改業務助理秒收200封履歷　網揭求職心態

▲有網友透露自己朋友公司徵業務苦等不到求職者，但把應徵職缺改成「業務助理」後立即收到200封履歷，讓他很疑惑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友透露自己朋友公司徵業務苦等不到求職者，但把應徵職缺改成「業務助理」後立即收到200封履歷，讓他很疑惑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-23 16:14:02

不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過就有一位網友透露，自己朋友的公司徵求業務，開缺了好幾週卻求職者寥寥。後來把應徵職缺改成「業務助理」，登時收到超過200封履歷，強烈落差讓他十分不解。文章發佈後引發熱議，更有許多過來人跳出來分析求職者的心理。

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原PO在PTT發文，詢問大家「台灣人為什麼這麼喜歡當助理？」透露自己朋友的公司想徵求一位業務，在人力銀行網站開出職缺後，好幾週過去，前來投履歷的卻不到10個人。隨後公司把應徵職缺改成「業務助理」，薪資待遇也從本來的4萬以上調降成35K，結果三天內就收到超過200封履歷，讓原PO不禁疑惑表示，「覺得很不可思議，為什麼這麼多人喜歡當助理？」

▲有一名職場菜鳥無奈表示，自己總是被叫「妹妹」，讓她有些無奈，貼文一出，也有過來人反曝關鍵。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲公司徵業務苦等不到求職者，但把應徵職缺改成「業務助理」後立即收到200封履歷。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
問題一出，網友們紛紛在底下留言回覆說，「因為業務助理的專業能力大多人都可以勝任，但業務就不是了」、「助理沒責任呀」、「就不想扛責任」、「對自己的能力沒有信心＋怕擔責任」、「輕鬆沒責任啊」、「覺得是對自己沒自信，還有不曉得自己除了助理能做什麼」、「就沒經驗啊，不然除了助理還能當什麼」、「一般來說，業助不用扛業績但業務要扛呀」。

另有不少網友分享類似經驗，「醫院104徵人一堆3萬多職缺沒人應徵，2萬多的助理反而幾十個人搶」、「我們也是，掛專員32K，兩週應徵人數小於10。人資小姐靈機一動，改成助理26K，不用一週破30人應徵，還很多碩士女」。（編輯：倪浩軒）

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15%85%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.07%23.93%
2021-07-21-2021-07-24
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