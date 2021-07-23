徵業務沒人來！改業務助理秒收200封履歷 網揭求職心態
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過就有一位網友透露，自己朋友的公司徵求業務，開缺了好幾週卻求職者寥寥。後來把應徵職缺改成「業務助理」，登時收到超過200封履歷，強烈落差讓他十分不解。文章發佈後引發熱議，更有許多過來人跳出來分析求職者的心理。
編輯中心/綜合報導
2021-07-23 16:14:02
原PO在PTT發文，詢問大家「台灣人為什麼這麼喜歡當助理？」透露自己朋友的公司想徵求一位業務，在人力銀行網站開出職缺後，好幾週過去，前來投履歷的卻不到10個人。隨後公司把應徵職缺改成「業務助理」，薪資待遇也從本來的4萬以上調降成35K，結果三天內就收到超過200封履歷，讓原PO不禁疑惑表示，「覺得很不可思議，為什麼這麼多人喜歡當助理？」
問題一出，網友們紛紛在底下留言回覆說，「因為業務助理的專業能力大多人都可以勝任，但業務就不是了」、「助理沒責任呀」、「就不想扛責任」、「對自己的能力沒有信心＋怕擔責任」、「輕鬆沒責任啊」、「覺得是對自己沒自信，還有不曉得自己除了助理能做什麼」、「就沒經驗啊，不然除了助理還能當什麼」、「一般來說，業助不用扛業績但業務要扛呀」。
另有不少網友分享類似經驗，「醫院104徵人一堆3萬多職缺沒人應徵，2萬多的助理反而幾十個人搶」、「我們也是，掛專員32K，兩週應徵人數小於10。人資小姐靈機一動，改成助理26K，不用一週破30人應徵，還很多碩士女」。（編輯：倪浩軒）