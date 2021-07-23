《戲說台灣》女星揪辣模好友全裸泡湯　超私密浴照曝光

歌手張雅涵因演出《戲說台灣》裡的「蘭花精」，登上表特版成為新女神。繼5月推出翻唱單曲《大田後生仔》後，近來加碼推出性感寫真。張雅涵此次寫真的尺度超大，還邀請辣模好友陳香菱一起全裸泡湯，張雅涵更自爆在拍攝時不小心曝光。

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張雅涵透露，這次的寫真集拍攝下足了苦心，寫真一共有12個造型，還有她短髮的模樣。張雅涵自爆：「這次寫真集有全裸拍攝的溫泉場景，因為私密處是以膚色膠帶貼著，但碰到水黏性不大，有一些曝光的照片，因為太害羞了自己留著珍藏。現場工作人員一律都是女生，讓我比較有安全感，可以放心地拍照。」此外，這次寫真還找來了好友陳香菱一起全裸泡湯拍攝。

▲張雅涵（右）邀好友陳香菱一起拍攝性感全裸寫真。（圖／非常星工作室提供）

▲張雅涵推出性感寫真集。（圖／非常星工作室提供）

張雅涵也提到，因為疫情的關係，打亂了所有行程，連帶單曲的宣傳計畫也跟著泡湯，「因為疫情都待在家裡，即使推出寫真集，桃花沒有比較好，跟異性0連結，希望疫情緩解除了可以讓大家恢復正常生活外，也助攻自己的桃花運。」

▲張雅涵的寫真集有許多大尺度內容。（圖／非常星工作室提供）