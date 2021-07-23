疫情升溫下解封　英60萬人接隔離簡訊百業缺工

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「紐約時報」報導，隨著確診人數再次激增，數十萬民眾都收到防疫App發送的「簡訊通知」（ping），稱他們曾接觸確診者，並要求他們自我隔離10天。
由於太多勞工受到影響，部分企業被迫關門或緊急尋找新的替代人力。針對民眾收到簡訊通知後應如何反應，首相強生政府的說法又前後矛盾，為此反對黨工黨警告，這將是個「混亂之夏」。
英國法律並無規定收到簡訊的民眾必須強制隔離，但政府官員希望民眾照辦；當局22日還計畫公布清單，允許必要行業員工毋須隔離，以免影響社會正常運作。
此前，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）曾警告，首都交通網路、食物供應、垃圾清運都可能中斷。西密德蘭郡（West Midlands）警方表示，當地警力嚴重短缺。商店呼籲顧客切勿恐慌購買，甚至有人主張政府應動用軍隊，以填補卡車司機不足的缺口。
當局19日宣布取消英格蘭地區的多數防疫限制時，還有小報形容這天是「自由日」，但執意於疫情升溫下解封本就會出現此種亂象。
先前首相強生主張，完成大量疫苗接種後，民眾就有良好的保護力，且夏季是最佳解封時機，因為此時學校在放暑假，民眾更常在戶外活動，病毒傳播的狀況也會減少。
然而解封之際，感染病例也出現激增，在高傳染力的Delta變異株（最先現蹤於印度）肆虐下，目前英國日增約新增4萬人染疫，也就無可避免地反映在接獲簡訊的人數上。
在本月8日至15日間，這個App共發出逾60萬封警報，許多企業與大眾服務業因此面臨沉重壓力，多間超市與車行紛紛警告，他們的人力嚴重短缺；英國肉類加工協會（British Meat Processors Association）也說，他們5%到10%的員工都收到防疫隔離簡訊。如果情況進一步惡化，部分生產線將被迫關閉。
沙迪克汗告訴「倫敦標準晚報」（London EveningStandard）：「我越來越擔心，能否維持必要產業的持續運作，包括大眾運輸、食物供應、垃圾清運等」。
甚至有部分企業要求員工，一旦收到簡訊，就自行進行COVID-19篩檢，只要篩檢結果為陰性，就必須進公司上班。
倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University）政治學教授貝爾（Tim Bale）直言「目前政府內部看來確是一團亂，部會首長發言都不同調，這顯示政府根本沒有定論」。（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1100723