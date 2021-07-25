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經濟艙風波惹怒年輕人！綠委喊話檢討、盼推體改2.0

▲民進黨立委吳思瑤推動體育改革、運動員權益著力甚深，此次東京奧運選手的經濟艙風波讓她深感惋惜。（圖／吳思瑤辦公室提供）
▲民進黨立委吳思瑤推動體育改革、運動員權益著力甚深，此次東京奧運選手的經濟艙風波讓她深感惋惜。（圖／吳思瑤辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-25 09:00:00

東奧國手搭經濟艙的風波持續引發輿論不滿，多位民進黨立委都認為，此事絕對會影響年輕人對民進黨的支持度。立委吳思瑤說，此事相當惋惜，本來該得分的卻被扣分，這次出包也只能「認了」，未來執政團隊應該加倍挽回民眾對於體育政策的信任；立委許智傑也說，年輕人看到官員坐商務艙、選手坐經濟艙，這當然會對民進黨有傷害，「歷屆總統沒有人比蔡英文更常去左訓中心關心選手，她是真的很重視，希望年輕人也不要因為這樣就怪罪總統」。

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台灣隊出征東京奧運，卻因為羽球球后戴資穎在IG限時動態中表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，爆出前往東京的包機，竟離譜安排隨行官員坐商務艙、代表國家的運動員坐經濟艙；即便總統蔡英文、行政院長蘇貞昌接連多次道歉，仍舊止不住輿論延燒，多位民進黨立委就認為，此事恐會影響民進黨在年輕族群的支持度。

吳思瑤表示，此事傷害已經造成，更讓人惋惜跟遺憾的是，照顧國手出征國際賽政府做了很多，但現在該得分沒得分，還因為機位安排被扣分，可說是「整個害了了」。她說，自己在立院法教育文化委員會中，長年關心體育，這一屆東京奧運，自己真的爭取很多。

吳思瑤提到，以前就有「裝備費」，包括水壺、運動用品、行李箱、運動服等配件，以往奧運都是2萬塊以下，經她爭取，本屆從2萬提高到5萬，選手本來都很開心，也PO了很多裝備的開箱文；她也說，奧運代表隊的服裝也爭取教育部體育署用最有利標、不是最低標，找來登上紐約時裝週的設計師周裕穎設計，做這些事情都是讓台灣選手有更好的支持，輸人不輸陣，也讓台灣文化軟實力走向奧運伸展台。

吳思瑤接著說，但沒想到卻爆發機位事件，社會觀感會覺得官員跟選手有差別 ，且事前沒有妥善溝通，失信於民、政策跳票，這樣的傷害民進黨全體都要承擔，「現在要怎麼解釋民進黨政府做了很多努力、很多事情都有所進展也說不出來，體育署官員犯錯，沒有跟中華奧會做更好的溝通，執政黨就是要承擔」。

吳思瑤說，未來政府要更加倍挽回人民隊於體育政策的信任，這次犯錯認了，未來她也希望可以推動體改2.0。她說，上次體改自己稱之為1.0，著重在改革體育單項協會，讓過去長久弊病可以更民主、專業與多元參與。她也說，體育發展有4個主體，包含政府、選手、單項體育協會以及中華奧會，這四方關係的權利義務、彼此的關係定位都要再做重新的檢討，趁這次民氣可用，進一步改革讓政府可以對單項協會及中華奧會有更好的督導。

許智傑則說，執政高層都出來道歉，事實上總統真的很有誠意，也一再宣示國手一定是坐商務艙，「民進黨對於重視國手的心，是絕對沒有問題」，他以前質詢都有承諾過商務艙這件事。他也坦言，當然這次有疏失，那執政團隊認錯檢討改進，其實是必要的承擔。

▲顏若芳、王定宇陷入同居疑雲，同黨立委認為現在就是信者恆信，不信者恆不信狀態。（圖、民進黨立委許智傑提供）
▲許智傑表示，蔡英文是歷任總統到過左訓中心最多次的，絕對是真心重視國手們的待遇。（圖／許智傑辦公室提供）
 

許智傑說，如果沒有疫情，實現總統交辦的商務艙絕對沒有問題，這次就是因為疫情謹慎所以包機 ，一台飛機商務艙只有30個位置左右，再加上梅花座更少，68個選手只讓部分去坐商務艙這也不對，安排的確是有些困難度，體育署是真的有替選手防疫做整體思考，但的確思慮不周。

許智傑也強調，歷任總統沒有比蔡英文去過左訓更多次，她是真的很重視國手們有沒有受到好的照顧，如果年輕人看到國手坐經濟艙、官員坐商務艙，這當然對民進黨支持度會有影響，但體育署、總統付出這麼多，實在也不忍苛責，這些也要讓年輕人知道，希望年輕人不要怪蔡英文。  

民進黨立委蘇巧慧也說，年輕人對民進黨的支持與信任當然會因為此事有所影響，沒有做好的部分也真的該罵，年輕族群一向都很關心體育發展以及運動員待遇，此事很容易讓年輕人感到不公平，至於是否會影響往後的支持度或選舉，蘇巧慧則說，時間還有很長，不應該每4年奧運就對相關問題檢討一次，政府已經做了很多調整、改善，未來就是更努力。

民進黨立委趙天麟則說，未來希望研議將中華奧會及亞奧運項目全國性單項協會公法人化，並以國家高度監督國手選拔與培訓，如此才有利官民合作，展現國家隊效益，並減少私人或派別利益以私害公情況。

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