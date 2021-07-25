經濟艙風波惹怒年輕人！綠委喊話檢討、盼推體改2.0

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳思瑤表示，此事傷害已經造成，更讓人惋惜跟遺憾的是，照顧國手出征國際賽政府做了很多，但現在該得分沒得分，還因為機位安排被扣分，可說是「整個害了了」。她說，自己在立院法教育文化委員會中，長年關心體育，這一屆東京奧運，自己真的爭取很多。
吳思瑤提到，以前就有「裝備費」，包括水壺、運動用品、行李箱、運動服等配件，以往奧運都是2萬塊以下，經她爭取，本屆從2萬提高到5萬，選手本來都很開心，也PO了很多裝備的開箱文；她也說，奧運代表隊的服裝也爭取教育部體育署用最有利標、不是最低標，找來登上紐約時裝週的設計師周裕穎設計，做這些事情都是讓台灣選手有更好的支持，輸人不輸陣，也讓台灣文化軟實力走向奧運伸展台。
吳思瑤接著說，但沒想到卻爆發機位事件，社會觀感會覺得官員跟選手有差別 ，且事前沒有妥善溝通，失信於民、政策跳票，這樣的傷害民進黨全體都要承擔，「現在要怎麼解釋民進黨政府做了很多努力、很多事情都有所進展也說不出來，體育署官員犯錯，沒有跟中華奧會做更好的溝通，執政黨就是要承擔」。
吳思瑤說，未來政府要更加倍挽回人民隊於體育政策的信任，這次犯錯認了，未來她也希望可以推動體改2.0。她說，上次體改自己稱之為1.0，著重在改革體育單項協會，讓過去長久弊病可以更民主、專業與多元參與。她也說，體育發展有4個主體，包含政府、選手、單項體育協會以及中華奧會，這四方關係的權利義務、彼此的關係定位都要再做重新的檢討，趁這次民氣可用，進一步改革讓政府可以對單項協會及中華奧會有更好的督導。
許智傑則說，執政高層都出來道歉，事實上總統真的很有誠意，也一再宣示國手一定是坐商務艙，「民進黨對於重視國手的心，是絕對沒有問題」，他以前質詢都有承諾過商務艙這件事。他也坦言，當然這次有疏失，那執政團隊認錯檢討改進，其實是必要的承擔。
許智傑說，如果沒有疫情，實現總統交辦的商務艙絕對沒有問題，這次就是因為疫情謹慎所以包機 ，一台飛機商務艙只有30個位置左右，再加上梅花座更少，68個選手只讓部分去坐商務艙這也不對，安排的確是有些困難度，體育署是真的有替選手防疫做整體思考，但的確思慮不周。
許智傑也強調，歷任總統沒有比蔡英文去過左訓更多次，她是真的很重視國手們有沒有受到好的照顧，如果年輕人看到國手坐經濟艙、官員坐商務艙，這當然對民進黨支持度會有影響，但體育署、總統付出這麼多，實在也不忍苛責，這些也要讓年輕人知道，希望年輕人不要怪蔡英文。
民進黨立委蘇巧慧也說，年輕人對民進黨的支持與信任當然會因為此事有所影響，沒有做好的部分也真的該罵，年輕族群一向都很關心體育發展以及運動員待遇，此事很容易讓年輕人感到不公平，至於是否會影響往後的支持度或選舉，蘇巧慧則說，時間還有很長，不應該每4年奧運就對相關問題檢討一次，政府已經做了很多調整、改善，未來就是更努力。
民進黨立委趙天麟則說，未來希望研議將中華奧會及亞奧運項目全國性單項協會公法人化，並以國家高度監督國手選拔與培訓，如此才有利官民合作，展現國家隊效益，並減少私人或派別利益以私害公情況。