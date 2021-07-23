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雙鐵解封搭乘規範公布！遊樂園、旅行團限制放寬

▲交通部今（23）日表示，按原公告的微解封措施，再配合鬆綁管理措施，包含國道、雙鐵，國家風景區與旅遊業等規範將在27日起實施。（示意圖／NOWnews資料照）
▲交通部今（23）日表示，按原公告的微解封措施，再配合鬆綁管理措施，包含國道、雙鐵，國家風景區與旅遊業等規範將在27日起實施。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-23 17:51:46

因應行政院宣布自27起將疫情調降為二級警戒，並依據指揮中心指示，交通部今（23）日表示，按原公告的微解封措施，再配合鬆綁管理措施，包含國道、雙鐵，國家風景區與旅遊業等規範將在27日起實施。

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針對國道服務區、省道休息站、雙鐵車站非付費區餐廳，以及旅宿業餐廳，內用原則依照衛福部規定及各地方政府規定辦理。台鐵及高鐵對號列車及高鐵發售座位數以7成為上限，台鐵開放對號列車除太魯閣、普悠瑪、觀光列車及團體列車，可持用電子票證及定期票乘車、高鐵維持全車對號座服務。

駕訓班以核定面積除以44平方公尺，計算容留人數，且室外人數至多不得超過100人，學科教學採視訊教學或實體教學，依教室面積每3.3平方公尺計算其容留人數，且室內人數至多不得超過50人、術科教學恢復為1對2教學，開放飲食。

國家風景區在封閉型景點，放寬容留量承載人數至50%，入園時間放寬至公告正常營業時間，但非封閉型景點，可全程配戴口罩情況開放據點內海邊、沙灘，及操作騎乘器具之水域遊憩活動，但禁止游泳。在非群聚情形、保持社交安全距離、單人活動及活動前後配戴口罩下，得從事水肺潛水及衝浪，在戶外通風處、開放空間、保持社交距離下可規劃開放戶外用餐區。

國家風景區停車場放寬上限至50%，採單一時間內總量管制，轄管露營場亦同，採實聯制、出入口量測體溫、全程戴口罩、及禁止室外100人、室內50人群聚。

觀光遊樂業場域容留量承載人數放寬至50%，入園免預約且營業時間可恢復，室內表演場館及展覽場館採間隔座，戶外表演劃設管制範圍，並依文化部規範辦理，無法全程配戴口罩之水域遊樂設施禁止，但全程可配戴口罩之設施可開放、設施容留人數50%，在戶外通風處、開放空間、保持社交距離下可規劃開放戶外用餐區。

在旅行業部分，旅行團組團人數放寬至以50人為限，並依集會活動規範辦理，交通工具安排旅客座位相間隔，車內不得用餐、麥克風限隨團服務人員說明講解使用，使用後並清消，行程規劃安排仍應符合二級警戒標準所訂之相關防疫指引。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
22.22%77.78%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
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2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
100%0%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
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76.67%23.33%
2021-07-21-2021-07-24
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