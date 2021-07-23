雙鐵解封搭乘規範公布！遊樂園、旅行團限制放寬

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駕訓班以核定面積除以44平方公尺，計算容留人數，且室外人數至多不得超過100人，學科教學採視訊教學或實體教學，依教室面積每3.3平方公尺計算其容留人數，且室內人數至多不得超過50人、術科教學恢復為1對2教學，開放飲食。
國家風景區在封閉型景點，放寬容留量承載人數至50%，入園時間放寬至公告正常營業時間，但非封閉型景點，可全程配戴口罩情況開放據點內海邊、沙灘，及操作騎乘器具之水域遊憩活動，但禁止游泳。在非群聚情形、保持社交安全距離、單人活動及活動前後配戴口罩下，得從事水肺潛水及衝浪，在戶外通風處、開放空間、保持社交距離下可規劃開放戶外用餐區。
國家風景區停車場放寬上限至50%，採單一時間內總量管制，轄管露營場亦同，採實聯制、出入口量測體溫、全程戴口罩、及禁止室外100人、室內50人群聚。
觀光遊樂業場域容留量承載人數放寬至50%，入園免預約且營業時間可恢復，室內表演場館及展覽場館採間隔座，戶外表演劃設管制範圍，並依文化部規範辦理，無法全程配戴口罩之水域遊樂設施禁止，但全程可配戴口罩之設施可開放、設施容留人數50%，在戶外通風處、開放空間、保持社交距離下可規劃開放戶外用餐區。
在旅行業部分，旅行團組團人數放寬至以50人為限，並依集會活動規範辦理，交通工具安排旅客座位相間隔，車內不得用餐、麥克風限隨團服務人員說明講解使用，使用後並清消，行程規劃安排仍應符合二級警戒標準所訂之相關防疫指引。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。