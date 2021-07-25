巷仔內／經濟艙風波致流失年輕人信任　民進黨不可不慎　

我是廣告 請繼續往下閱讀
東京奧運台灣代表團19日自松山機場出發，本是氣勢高昂的出征，各界也開始分析我國奪牌重點項目等，沒想到卻因世界羽球球后戴資穎一則IG限時動態，爆出隨行官員坐商務艙、為國出征的國手竟坐在經濟艙的荒謬安排，國人關注的運動賽事焦點遂而模糊。
網路輿論有批評總統蔡英文及執政團隊，乃至對民進黨的不滿，多名黨內人士都對此感到相當惋惜，不過也都認為，陣前檢討是兵家大忌，目前就是給予在前線拚戰的國手最好的支援，一切待奧運結束後再說。
事件爆發至今超過4天，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌接連多次道歉後，輿論也開始出現把矛頭指向中華奧會、體育協會等的現象，畢竟國人、尤其年輕人都很明白，這些團體長期由國民黨把持，也是長期導致選手權益與照顧被忽視的主因，蔡政府致力推動的體育改革因此再被討論，倒也未必是壞事。
另我國選手下了爭議飛機、抵達東京後，陸續也出現諸多正面訊息，像駐日代表謝長廷與代表處的人員提供各項的後勤補給與服務，給予選手鼓勵，戴資穎也在IG發了由代表處送的超大水蜜桃，多名黨內人士表示，政府持續努力做，替選手加油打氣，讓運動員受到照顧與支持，國人也會透過運動員的社群發言間接但真實的感受到。
因為全球疫情延宕一年的東京奧運，在今日東京都仍有1,359人確診的同時，風雨飄搖正式開幕；國內也因為選手搭機風波掀起巨大波瀾，究竟此事對民進黨會造成多大傷害、影響多少年輕人的支持度，目前尚未有答案。民進黨現與主辦國日本一樣，首要就是專心顧好奧運，待整個賽事結束後，再作進一步的分析與檢討。不過，民眾期待的是，必須記取教訓、深切改革，不能隨著時間過去，就當作沒這回事發生。未來民進黨要如何改善官僚文化、加強運動選手權益，大家都等著看。