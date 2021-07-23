永野芽郁確診新冠肺炎 《女警反擊》戶田惠梨香有危險
日本21歲女星永野芽郁，今（23日）晚間確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），消息震驚外界，她與戶田惠梨香主演的日劇《祕密內幕-女警的反擊-》熱播中，參與其中的演員，包含室剛、三浦翔平、山田裕貴、西野七瀨等人在內，恐受到波及。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-07-23 20:07:28｜2021-07-23 20:13:48
永野芽郁的公司「Stardust Promotion」晚間發布聲明，透露永野芽郁20日出現低燒、疲倦不適症狀，雖然隔天恢復正常，但因為連日感到不適，就醫後診斷為中暑，直到22日再次發燒，進行PCR檢測後確診新冠肺炎，公司透露藝人目前未退燒，已遵照保健中心指示接受治療。
永野芽郁與戶田惠梨香主演的《祕密內幕-女警的反擊-》目前播至第三集，與她接觸過的演員、工作人員恐將受到牽連，電視台也正在考慮播出問題，永野芽郁公司對於工作人員、藝人與粉絲帶來不便感到抱歉，承諾會加強防疫措施，把藝人、員工的健康作為首要考量。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。