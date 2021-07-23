COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

永野芽郁確診新冠肺炎　《女警反擊》戶田惠梨香有危險

▲永野芽郁（右）確診新冠肺炎，近期與她拍攝電視劇的戶田惠梨香恐受到波及。（圖／祕密內幕-女警的反擊-Twitter）
▲永野芽郁（右）確診新冠肺炎，近期與她拍攝電視劇的戶田惠梨香恐受到波及。（圖／祕密內幕-女警的反擊-Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-23 20:07:28｜2021-07-23 20:13:48

日本21歲女星永野芽郁，今（23日）晚間確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），消息震驚外界，她與戶田惠梨香主演的日劇《祕密內幕-女警的反擊-》熱播中，參與其中的演員，包含室剛、三浦翔平、山田裕貴、西野七瀨等人在內，恐受到波及。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲永野芽郁確診新冠肺炎。（圖／Stardust
▲永野芽郁確診新冠肺炎。（圖／Stardust Promotion）
永野芽郁的公司「Stardust Promotion」晚間發布聲明，透露永野芽郁20日出現低燒、疲倦不適症狀，雖然隔天恢復正常，但因為連日感到不適，就醫後診斷為中暑，直到22日再次發燒，進行PCR檢測後確診新冠肺炎，公司透露藝人目前未退燒，已遵照保健中心指示接受治療。 

永野芽郁與戶田惠梨香主演的《祕密內幕-女警的反擊-》目前播至第三集，與她接觸過的演員、工作人員恐將受到牽連，電視台也正在考慮播出問題，永野芽郁公司對於工作人員、藝人與粉絲帶來不便感到抱歉，承諾會加強防疫措施，把藝人、員工的健康作為首要考量。

▲▼永野芽郁（上圖，下圖右）如火如荼拍攝《祕密內幕-女警的反擊-》，參演藝人恐受到波及。（圖／祕密內幕-女警的反擊-Twitter）
▲▼永野芽郁（上圖）如火如荼拍攝《祕密內幕-女警的反擊-》，戶田惠梨香（下圖左起）、山田裕貴、三浦翔平等人恐受到波及。（圖／祕密內幕-女警的反擊-Twitter）
▲▼永野芽郁（上圖，下圖右）如火如荼拍攝《祕密內幕-女警的反擊-》，參演藝人恐受到波及。（圖／祕密內幕-女警的反擊-Twitter）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
16.67%83.33%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
31.58%68.42%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.33%16.67%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
77.14%22.86%
2021-07-21-2021-07-24
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀