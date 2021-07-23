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她挖出40年整罐「黑黑的」想賣！老饕眼睛發亮：肯定後悔

▲一名女網友發現家中有罐裝滿黑色不明物體的老甕，一問之下才知道是有著快40年歷史的老菜脯。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》）
▲一名女網友發現家中有罐裝滿黑色不明物體的老甕，一問之下才知道是有著快40年歷史的老菜脯。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-23 23:06:48

不少老饕都會將陳年的老菜脯加入雞湯中料理、調味，而老菜脯也因製作時間久，價格相當不便宜，市面上每斤價格從1800元到破萬元都有，因此老菜脯又被稱為「黑金」。然而，日前就有一名女網友從家裡倉庫找到整罐「黑黑的」神秘物體，一看發現是近40年的老菜脯，好奇提問可以賣多少後掀起不少內行人曝光行情。

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這名女網友提到日前自己在整理婆家倉庫時，意外發現一整罐塑裝滿黑色不明物體的老甕，向公公追問之下才知道，原來這甕內裝的是有著快40年歷史的老菜脯，隨後又向婆婆提問可以怎麼料理，對方則回答通常陳年的老菜脯可以切碎煎蛋禍用來燉湯，原PO得知作法後也納悶「要怎麼燉才比較好？一鍋湯要放多少老菜脯？」。

▲（圖／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》）
▲公公表示這罐老菜脯有著快40年歷史。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》）
此外，她也將照片上傳到臉書《爆廢公社公開版》詢問如果想要賣掉，行情價大概是多少，而文章隨即吸引不少網友留言討論，其中就有不少內行人連忙勸她別賣「如果量不多的話，就自己留著吃吧，因為嚐過一次老菜脯燉雞湯的滋味，肯定後悔當初賣掉」、「一斤大概5000起跳」、「千萬不要賣人，因為不合成本時間利益」、「通常是有價無市，建議自己煮雞湯來吃」、「這罐比黃金還有價值」。

此外也有老饕分享最佳料理法，直言「煮雞湯，快好時再放入才不會爛爛」、「炒蛋浪費了，丟4、5片熬湯提味，搭上新菜脯就很讚」、「雞湯最好喝」、「若有人感冒久咳、支氣管發炎，這煮開水喝，很快就好了！」、「老菜脯可以煮雞湯，雞肉剁小塊，蒜頭加8小片老菜脯一起煮，我家有60年的也是這樣煮」、「若真的是多年的是很貴的，還買不太到。燉雞湯老菜脯至少要燉一小時味道才會出來，年輕的菜脯才是後放」。（編輯：楊智傑）

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