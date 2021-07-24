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樓上頑童整天奔跑超擾鄰！她爆氣敲門開戰　療癒結局曝

▲有位女網友抱怨樓上的小孩整天跑跳嬉鬧，忍了2年多的噪音，屢次客氣反應都沒用，直到日前爆氣開嗆才安靜下來。（示意圖，非文中當事人／翻攝Pexels）
▲有位女網友抱怨樓上的小孩整天跑跳嬉鬧，忍了2年多的噪音，屢次客氣反應都沒用，直到日前爆氣開嗆才安靜下來。（示意圖，非文中當事人／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-07-24 11:47:53

正所謂「千金買房，萬金買鄰」，現代公寓大樓的社區住戶們，如何與鄰居好好相處有時成為最難解的課題。就有位女網友抱怨，樓上住戶的小孩整天跑跳嬉鬧，噪音非常擾人，多次反應都沒有改善。忍了2年直到日前大爆發，直接衝上去敲門「開戰」，才讓小孩安靜下來。

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，抱怨樓上鄰居搬來2年多，總是放任小孩子奔跑嬉鬧，讓原PO本來就要吃安眠藥才能入睡的女兒更是難以好好睡覺。而近期因為疫情待在家，原PO也感受到樓上小孩的威力，「早上7點多可以活力到晚上10點多，不定時跑，跳，丟玩具」，讓人非常崩潰。

原PO透露之前有好聲好氣寫紙條請鄰居約束，也透過管委會轉達，但都沒有用。直到日前原PO再也無法忍受，火大衝上樓「爆打他家大門」，然後飆罵「請問我們家一天要請你小孩不要奔跑幾次？」接著連珠砲提問，鄰居只能跳針回答「我們有克制我們有克制」，讓原PO不滿怒嗆「那我們樓下是每天幻聽？」

▲原PO忍了2年終於受不了，爆氣向樓上鄰居開戰。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲原PO忍了2年終於受不了，爆氣向樓上鄰居開戰。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
而在大爆發後樓上小孩終於安靜下來，原PO不禁感慨「所以他少爺不是不能控制嘛」，網友也紛紛在底下留言回覆說，「要不要半夜直接敲天花板，讓他也不能睡」、「分享個辦法給你，有聲音就去按一次門鈴，一有就按，然後半夜沒聲音，一樣去按，全程都用良好謙卑的態度去按，按爆就對了」、「我們大樓管理員還護航說人家就有小孩啊，所以我住樓下就活該是嗎」、「這真的很討厭耶，唯一可以完全解決的方法就搬家」。（編輯：倪浩軒）

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