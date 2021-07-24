「住雙北」該買汽車嗎？有車族籲2重要關鍵：不要失策了
不少人在買房前，總覺得有汽車是一個象徵性的中段里程碑，因此在存款有一定金額時，會選擇先買車。而近日就有網友在網路上表示疑惑「若『住雙北』應該要買汽車嗎？」沒想到就有車族籲有2關鍵超重要，直言「不要失策了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-24 13:47:48
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk版上PO出一篇「住雙北地區需要買汽車嗎？」的文章表示，「我今年初結婚，但結婚前已經先買好房子了，因為雙方都是在台北市工作，而且都是捷運或公車很方便到達的地點，而房子離捷運站或公車站牌也都很近，走路10分鐘以內的距離，所以當初買房時就沒有考慮是否有車位的問題」，原PO更接著說「但最近我老婆開始覺得，是不是該買一台汽車了？因為她是很喜歡外出郊遊的人，但每次出遠門時總是要搭高鐵轉客運或是租機車，她想要那種隨時都可以開車出發的感覺，但我卻覺得，為了一年只有幾次的出遊，就要花幾十萬買一台車，還有每年幾萬元的養車費用，感覺性價比很低」。
原PO更煩腦「兩個人年薪加起來約150萬，房貸一年負擔約40萬」，然後說「我們當初也沒買車位，就算買車也沒地方停，她說可以問附近的停車場是否有提供月租停車位，不過離我們家最近的停車場，走路單趟也要5~6分鐘，感覺開車除了出遠門郊遊外，想不到其他汽車明顯更好的地方」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
沒想到許多有車的過來人紛紛點出兩點關鍵，分別為「孩子」和「車位」，「家裡沒車位就省起來吧...出遊用租的」、「有生小孩就一定需要」、「有小孩的話+1」、「沒有停車位完全不想」、「還沒生小孩之前，可以不需要，但懷孕後 如果沒有車，真的不OK」、「出門採買要開車啊，不過你要先買車位，當初買房不買車位就是失策」、「養車真的貴，慎思。你們的需求真的不需要買車，除非未來生了小孩，那就真的會需要」。（編輯：王柏文）