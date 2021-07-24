配送「正能量防疫箱」予學童　吳思瑤：幫助別人很快樂

近2個月COVID-19本土疫情嚴峻，各行各業幾乎都受到影響。民進黨立委吳思瑤除了持續募集物資送往醫事單位，也發覺選區內有些學童的家庭經濟，因為疫情受到衝擊；她對此規劃了包含童書及食品的「正能量防疫箱」，更親自配送到校園予需要幫助的孩童，她說，疫情期間用這樣的方式關懷社區，真的是助人為快樂之本，感到相當開心。

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吳思瑤規劃了「正能量防疫箱」，親自分送給選區內各學校需要幫助的學童。她向《NOWnews》記者透露，疫情開始後募了很多物資與金錢，原先都送到醫事單位，希望可以幫助辛苦的第一線醫療人員，後來發現社區內也有需要幫助的人，不過透過里鄰長去了解，民政系統也都有給予支持，而自己以「思瑤姊姊」形象讓許多人認識，也長年關注教育文化議題，於是就想到了校園裡需要幫助的學童。

▲吳思瑤在臉書線上開箱「正能量防疫箱」，內容物從書桌顧到餐桌。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

吳思瑤說，在想要如何給予學童幫助時，「就想到乾脆來做給弱勢同學的防疫箱」。她說，過去推動讀樂樂公園圖書館，自己持續都在推廣閱讀，也跟童書出版社合作很多年，想到因為防疫期間且又是暑假，學童一定都宅在家，「但不能都只是滑手機、打電玩，所以就想要把童書送到學生家中，而且童書還有照高、中、低年級做區分」。

吳思瑤說，除了閱讀，待在家當然也要有食物才行，「因為我是台南、嘉義混血兒，在採買過程中，就與台南同鄉會、嘉義同鄉會合作，一兼二顧，回饋農友」，所以防疫箱裡面就放了嚴選的台南11號蓬萊好米、嘉義福壽麵和養生拉麵 ，另外也有鳳梨酥、蛋捲，這個防疫箱是「從書桌顧到餐桌」。

吳思瑤進一步介紹，就連防疫箱的箱子都是特地訂做的，因為要考量學童適合搬運的長、寬、高以及重量，選區25個國中小都有發送，總共大約裝了1500箱。她也說，這段期間台灣社會吵吵鬧鬧，負能量太多，就想到沿用自己一直強調的「正能量」口號，於是就取名為「正能量防疫箱」，也不要使用關懷等名詞，避免學童被貼了不必要的標籤。

▲吳思瑤說，裝備、配送防疫箱的過程，自己真的覺得很快樂。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

吳思瑤說，其實包裝防疫箱工程很浩大，整個團隊借了一個工廠來包裝，「實在覺得台灣很溫暖，當要做這個防疫箱，大家去號召朋友出錢出力，都出來幫忙」，她也說，自己親力親為，助人為快樂之本，「真的很快樂」。

吳思瑤也透露，現在已經在計畫「正能量防疫箱2.0」，預計走訪選區的市場及宮廟，因為隨著疫情趨緩，各地漸漸解封，會有民眾蜂擁去拜拜，中元普渡也即將到來，要給宮廟的大家最好的保護。她說，防疫箱內容物會有調整，裡面會有更多防疫面罩，還有快篩試劑、酒精噴霧機、溫度計等等。