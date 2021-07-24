奧運／楊勇緯小學埋下夢想種子　東奧舞台讓世界看見台灣

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今天在柔道聖地日本武道館中，楊勇緯在男子60公斤量級直闖金牌戰，但地主高藤直壽鎖定楊勇緯打法，不讓他施展拿手寢技，最終楊勇緯吞敗、拿下銀牌，為台灣奧運柔道隊史首面獎牌。
踏上奧運頒獎台，自己拿起銀牌掛到身上後，楊勇緯將銀牌輕摩臉頰，「我要感受一下、這是奧運獎牌耶。」看著奧會會旗升起，向世界宣示台灣柔道實力。
楊勇緯從開始學習柔道到踏上奧運頒獎台，哥哥楊俊霆一路相挺，楊俊霆曾經透露，以前一起練習時，會覺得弟弟很弱，但隨著楊勇緯一路成長，在被弟弟打敗的那一刻，心中沒有不甘心或者生氣，反而成了楊勇緯的專屬陪練，一路推著弟弟往前走向榮耀。
楊勇緯今天奧運奪牌第一時間，與哥哥通電話、兩人難掩情緒激動，楊勇緯笑著說：「哥哥終於承認我是最強的了」。
楊勇緯在柔道國際賽成績竄起時間不長，2017年在吉爾吉斯亞青柔道賽男子60公斤量級拿下金牌，為台灣亞青史上首面獎牌。
2018年印尼雅加達—巨港亞運，楊勇緯拿下銅牌，也成為他國際賽蛻變成常勝軍的轉捩點，2020年他在德國杜賽道夫柔道大滿貫賽摘銀，則是寫下個人在大滿貫賽最佳成績。
楊勇緯今年在亞洲大洋洲柔道錦標賽男子60公斤級拿銀牌、安塔利亞大滿貫賽男子60公斤量級拿銅牌、杜哈大師賽也拿銀牌，戰績亮眼，經過3場國際大賽當作磨練，楊勇緯很有想法，希望透過不斷的嘗試，每次嘗試都帶來不同的想法和啟發，每場國際賽都讓自己更進步。
「我們真的做到了，讓全世界看見台灣柔道」，要喊出這句話的路走了很久，從柔道1964年東京奧運被列入比賽項目後，過去台灣男子最佳成績為1988年漢城奧運許蔡傳第5名、2016年里約奧運女子連珍羚拿下第5名，走了半個世紀、台灣柔道終於在奧運舞台拿下獎牌。
楊勇緯的夢很大，這些年來態度成熟了，走出國際看世界，每走一步都有不同的領悟和啟發，奧運銀牌的下一步，楊勇緯毫不遲疑：「我的目標就是金牌」。
從楊勇緯高中畢業一路看著他成長的教練劉文等表示，排灣族的楊勇緯本身的身體條件比其他人好，這是先天條件優勢，但真正可以站上奧運榮耀舞台的人、真正成功的選手，一定有很多別人不知道的努力。
投入柔道訓練很辛苦、但不是犧牲，楊勇緯身上有不服輸的拚勁，有目標更有理想，楊勇緯讓世界看見台灣柔道，也讓自己被世界看到。（編輯：吳協昌）1100724