疫情過後最想聚餐還唱歌？最新民調出爐　結果令人超意外

我是廣告 請繼續往下閱讀
17日是自三級警戒以來首度本土個案僅個位數，而長時間居家防疫悶壞了，很多人盼著解封的那一天快點到來，而疫情過後，你最想做什麼？有些人會想去吃喝美食；有些人則想去旅遊；有些人則是想去KTV唱歌；甚至有些人則是想「脫下口罩好好呼吸」，而《NOWnews 今日新聞》7日以「疫情過後，你最想做什麼？」為題，詢問廣大網友，共有「大啖美食吃一波」、「脫下口罩好好呼吸」、「規劃一場國外旅遊」、「朋友相約唱KTV」、「其它」、「聽演唱會、球賽」和「夜店、酒吧狂歡一整夜」等7個選項，調查時間為7月17日至24日，截至24日凌晨零時止，「大啖美食吃一波」比例為27.64％，是最多人想做的事，而「夜店、酒吧狂歡一整夜」的比例為2.75％，是為最少，但其中意外最具有亮點的是「脫下口罩好好呼吸」，有26.64％的網友選擇了這個選項。
而根據指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級所實施的通案原則為下：
1、除飲食外，外出全程配戴口罩。
2、確實執行實聯制登記措施。
3、保持社交安全距離。
4、營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。
5、集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。
6、餐飲內用原則依照衛福部規定處理。
指揮中心表示，在國人共同努力配合下，國內疫情持續穩定控制中，為兼顧防疫與民眾的生活品質，逐步調降防疫管制措施。指揮中心提醒，防疫仍需全體國民持續共同努力，請民眾持續配合防疫規範，及維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，守護彼此的健康安全。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。