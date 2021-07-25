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疫情過後最想聚餐還唱歌？最新民調出爐　結果令人超意外

▲疫情過後最想聚餐還唱歌？最新民調出爐，結果令人超意外。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲疫情過後最想聚餐還唱歌？最新民調出爐，結果令人超意外。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-25 11:54:07

中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確以利民眾遵循。而據《NOWnews 今日新聞》的網路民調指出「疫情過後最想做什麼」中顯示，有27.64％的網友傾向「大啖美食吃一波」，另有26.64％的網友「脫下口罩好好呼吸」。

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▲指揮中心公布，國內自27日起調降為二級警戒。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布，國內自27日起調降為二級警戒。（圖／指揮中心提供）
17日是自三級警戒以來首度本土個案僅個位數，而長時間居家防疫悶壞了，很多人盼著解封的那一天快點到來，而疫情過後，你最想做什麼？有些人會想去吃喝美食；有些人則想去旅遊；有些人則是想去KTV唱歌；甚至有些人則是想「脫下口罩好好呼吸」，而《NOWnews 今日新聞》7日以「疫情過後，你最想做什麼？」為題，詢問廣大網友，共有「大啖美食吃一波」、「脫下口罩好好呼吸」、「規劃一場國外旅遊」、「朋友相約唱KTV」、「其它」、「聽演唱會、球賽」和「夜店、酒吧狂歡一整夜」等7個選項，調查時間為7月17日至24日，截至24日凌晨零時止，「大啖美食吃一波」比例為27.64％，是最多人想做的事，而「夜店、酒吧狂歡一整夜」的比例為2.75％，是為最少，但其中意外最具有亮點的是「脫下口罩好好呼吸」，有26.64％的網友選擇了這個選項。

▲指揮中心公布先前微解封及27日起疫情警戒降至2級的比較。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲指揮中心公布先前微解封及27日起疫情警戒降至2級的比較。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
而根據指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級所實施的通案原則為下：

1、除飲食外，外出全程配戴口罩。

2、確實執行實聯制登記措施。

3、保持社交安全距離。

4、營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。

5、集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。

6、餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

指揮中心表示，在國人共同努力配合下，國內疫情持續穩定控制中，為兼顧防疫與民眾的生活品質，逐步調降防疫管制措施。指揮中心提醒，防疫仍需全體國民持續共同努力，請民眾持續配合防疫規範，及維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，守護彼此的健康安全。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15.33%84.67%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
36.6%63.4%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
82.09%17.91%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
85.71%14.29%
2021-07-24-2021-07-26
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