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末代指考兩度延期　4萬人報名新低重考生逾2成

▲末代指考兩度延期　4萬人報名新低重考生逾2成（圖／NOWnews資料照，記者陳雅芳攝）
▲末代指考兩度延期　4萬人報名新低重考生逾2成（圖／NOWnews資料照，記者陳雅芳攝）

中央社

2021-07-25 15:16:01

（中央社記者許秩維台北25日電）大學指考明年將改為分科測驗，今年末代指考因COVID-19疫情影響而兩度延期，將於7月28日至30日登場，近4.1萬人報考，創指考新低，其中逾2成是重考生，比率是歷年新高。

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指定科目考試原訂每年7月1日至3日舉行，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，為確保開學前校園環境衛生和完備防疫作業，教育部今年2月宣布高中以下學校109學年第2學期開學日延至2月22日，配合學期結束日也延後，指考延至7月3日至5日舉行。

由於COVID-19國內疫情升溫，中央流行疫情指揮中心5月中旬提升全國至第3級疫情警戒；隨後行政院於6月中旬宣布延長全國3級警戒管制至6月28日，教育部也宣布指考延至7月28日至7月30日辦理，這也是指考史上首次兩度延期。

根據大學入學考試中心資料顯示，110學年度指定科目考試將於7月28日至7月30日舉行，共4萬919人報名，考生人數是指考自91學年舉辦至今的新低；由於今年是末代指考，報名考生中逾2成（8700人）是重考生，重考生比率是歷年新高。

指考包含國文、英文、數學甲、數學乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物共10科，考生可自由選考。今年選考人數最多的前2個考科是英文、國文，各超過4萬人選考，最少的則是生物，約1.4萬人選考。

大考中心表示，考生進入試場應注意5步驟，預備鈴響即可入場並對號就座，除應試有效證件及應試物品，應將其他物品放在臨時置物區；預備鈴響時，監試人員會開前門讓考生入場，並為考生噴酒精消毒雙手；考試開始鈴響前，不得翻閱試題本或書寫、劃記、作答；考試開始鈴響時，不必等監試人員宣布即可開始作答；考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答，雙手離開桌面。

另外，考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴已關閉，並取下穿戴式裝置（如智慧型眼鏡、智慧型手錶、智慧型手環、耳機等）；並將放在臨時置物區的手機完全關機（含關閉電源、鬧鈴、震動、提示音等所有功能），如考試鈴響後，發現手機未完全關機，最重將扣該節全部成績。

大考中心也於網站整理指考應考注意事項和應考檢查表，供考生參考，同時提醒考生務必詳讀試場規則，避免因違規而導致失分。（編輯：陳仁華）1100725

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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