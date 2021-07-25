姐妹突收小紙條！鄰居求浴室「加裝百葉窗」 原因尷尬爆
為了避免潮濕及不通風，浴室內通常都會加裝對外窗。不過，英國有一名女子卻收到鄰居留的紙條，提醒浴室的窗戶最好加裝百葉窗，得知原因後，讓她當場崩潰，也忍不住哭喊「已經搬來一年了」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-25 13:56:24
綜合外媒報導，英國曼徹斯特一名26歲女子莎拉（Sarah Yates）與表妹凱伊（Kay）一起租房，兩人搬到此處才滿一年，結果凱伊某天外出時，卻發現腳踏墊上有一張匿名紙條，上頭竟寫道「嗨！妳們必須在浴室裝上百葉窗，因為妳們洗澡時，大家什麼都看得到，我不想要敲門讓妳們尷尬，謝啦」。
莎拉聽到這件事時，只能在心裡不斷大喊「我的天啊」。她解釋，浴室的窗戶有點馬賽克功效，從遠方看具有霧化的效果，外人頂多只能看見身體的輪廓，而且她們還輪流站在庭院觀察過，才敢放心洗澡，沒想到晚上浴室燈一打開，就可以清楚看到浴室裡。
莎拉回憶，以前的浴室沒這麼亮，可能還看不清楚屋內的狀況，但直到姐妹倆改裝較強的聚光燈，甚至一口氣裝上四顆，導致她們洗澡被人看光，也崩潰說「這看起來一定更清楚」。事後，姐妹倆也將浴室的燈座修整，並在窗戶上加門簾，最後也希望鄰居趕快忘記這一切。（編輯：許智超）