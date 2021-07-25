「炒雞蛋」怎做最美味？美食家大推1物：比韭菜炒蛋還香
「炒雞蛋」是常見的家常料理之一，不僅開胃又下飯，更有許多廚師將其搭配其他菜色一起翻炒，而炒雞蛋最為經典的莫過於「番茄炒蛋」，而春天是韭菜應季時令蔬菜，人們更喜歡用「韭菜炒雞蛋」，但今天就有一位美食部落客帶來一個更棒的「炒雞蛋」方式，搭配上經典1物，直言「比韭菜炒蛋還香」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-25 14:55:29
根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》中分享了一個，比韭菜炒雞蛋還香，更鮮美的一種吃法，就是用「花蛤炒雞蛋」。首先，花蛤買回來放入淡鹽水中浸泡吐沙，吐沙後要反覆清洗幾遍，然後平底鍋燒熱不用放鹽也不用放油，直接放入花蛤，蓋上蓋子悶一會，看看有開口的花蛤就馬上撿出來，然後將花蛤肉剝出來，再來將3個雞蛋打入碗中，加入半小勺鹽、少許白胡椒粉和1湯匙料酒，將花蛤肉和蔥花都放入雞蛋液中，攪拌均勻。
最後，炒鍋燒熱後加入適量的植物油，再燒熱後下入花蛤蛋液，待要成型時候用鏟子劃散成小塊，馬上關火，不要炒太久，保持其鮮嫩的口感。出鍋的「花蛤炒雞蛋」包裹了鮮嫩嫩的花蛤，夾上一筷子放入嘴里，味蕾瞬間打開，極其鮮美。（編輯：王柏文）