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高雄好家載時時送加菜金　竟可提領變現金

▲高雄市政府攜手LINE熱點推出「高雄好家載」，加碼每小時抽出100組199元防疫加菜金。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府攜手LINE熱點推出「高雄好家載」，加碼每小時抽出100組199元防疫加菜金。（圖／高雄市政府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-07-25 19:28:03

疫情期間，使用LINE Pay Money進行非接觸支付，成為消費者防疫時消費的最佳選擇。高雄市政府攜手LINE熱點推出「高雄好家載」，更加碼每小時抽出100組199元防疫加菜金；而在回饋到LINE Pay Money帳戶後，不僅可用於生活消費，甚至能提領變現金！

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國內電子支付成長快速，LINE Pay Money也獲得消費者的熱烈迴響。LINE Pay Money「轉帳」功能，只要是LINE好友，在LINE Pay Money 就能相互轉帳，且無轉帳手續費，十分方便，在疫情外送點餐分帳上，落實支付零接觸。根據金管會最新統計數字，LINE Pay Money 「轉帳」數字，以25.22億元、逾56%的市佔率領先群雄。

▲高雄市政府攜手LINE熱點推出「高雄好家載」，加碼每小時抽出100組199元防疫加菜金。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府攜手LINE熱點推出「高雄好家載」，加碼每小時抽出100組199元防疫加菜金。（圖／高雄市政府提供）
LINE Pay Money的推手一卡通公司表示，9月30日前，只要當月使用LINE Pay Money消費三筆以上，且帳戶開啟自動儲值及自動儲值交易差額功能，繳納指定生活繳費即可享LINE POINTS 2%點數回饋 ，每人每月回饋上限1,000點。首次使用「生活繳費」者，再享3%點數回饋，每人回饋上限150點。此外連結聯邦、台北富邦、台新、新光、遠東商銀、台灣企銀及指定農漁會帳戶，指定條件最高再加碼5%回饋！

▲高雄市政府攜手LINE熱點推出「高雄好家載」，加碼每小時抽出100組199元防疫加菜金。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府攜手LINE熱點推出「高雄好家載」，加碼每小時抽出100組199元防疫加菜金。（圖／高雄市政府提供）
而在防疫期間，為讓民眾宅在家也能享用美食、安心購物，高市府與LINE熱點合作推出「高雄好家載」防疫互助經濟平台（ https://lin.ee/LkoeW1G/czvn ），更加碼「時時送」，即日起可登錄高雄市政府LINE官方帳號（ https://bit.ly/3yBtdXq ），8月10日前每天上午9時至下午6時將送出1000組199元「防疫互助碼」。

▲高雄市政府攜手LINE熱點推出「高雄好家載」，加碼每小時抽出100組199元防疫加菜金。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府攜手LINE熱點推出「高雄好家載」，加碼每小時抽出100組199元防疫加菜金。（圖／高雄市政府提供）
高市府提醒，抽中加菜金的幸運兒，務必在5天內於LINE熱點「高雄好家載時時送199合作店家」 專區進行消費，在結帳滿199元時於備註欄輸入互助碼後，199元儲值金將於5個工作天後匯入個人的LINE Pay Money帳戶中，回饋的儲值金不僅可繼續消費，更可永遠繳交停車費、水電費、有線電視收視費等，甚至可提領到銀行帳戶中！

▲一卡通公司呼籲民眾在疫情二級趨緩期間，多利用LINE
▲一卡通公司呼籲民眾在疫情二級趨緩期間，多利用LINE Pay Money 支付及轉帳功能。（圖／一卡通公司提供）
一卡通公司呼籲，民眾在疫情二級趨緩期間，多利用LINE Pay Money 支付及轉帳功能，連結銀行帳戶儲值，LINE Pay Money 餘額不足時，可直接從銀行帳戶扣款儲值，不僅免跑ATM，降低接觸風險外，對用戶來說不只輕鬆防疫又可享優惠！

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
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對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

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吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.56%16.44%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
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