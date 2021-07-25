高雄好家載時時送加菜金　竟可提領變現金

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LINE Pay Money的推手一卡通公司表示，9月30日前，只要當月使用LINE Pay Money消費三筆以上，且帳戶開啟自動儲值及自動儲值交易差額功能，繳納指定生活繳費即可享LINE POINTS 2%點數回饋 ，每人每月回饋上限1,000點。首次使用「生活繳費」者，再享3%點數回饋，每人回饋上限150點。此外連結聯邦、台北富邦、台新、新光、遠東商銀、台灣企銀及指定農漁會帳戶，指定條件最高再加碼5%回饋！
而在防疫期間，為讓民眾宅在家也能享用美食、安心購物，高市府與LINE熱點合作推出「高雄好家載」防疫互助經濟平台（ https://lin.ee/LkoeW1G/czvn ），更加碼「時時送」，即日起可登錄高雄市政府LINE官方帳號（ https://bit.ly/3yBtdXq ），8月10日前每天上午9時至下午6時將送出1000組199元「防疫互助碼」。
高市府提醒，抽中加菜金的幸運兒，務必在5天內於LINE熱點「高雄好家載時時送199合作店家」 專區進行消費，在結帳滿199元時於備註欄輸入互助碼後，199元儲值金將於5個工作天後匯入個人的LINE Pay Money帳戶中，回饋的儲值金不僅可繼續消費，更可永遠繳交停車費、水電費、有線電視收視費等，甚至可提領到銀行帳戶中！
一卡通公司呼籲，民眾在疫情二級趨緩期間，多利用LINE Pay Money 支付及轉帳功能，連結銀行帳戶儲值，LINE Pay Money 餘額不足時，可直接從銀行帳戶扣款儲值，不僅免跑ATM，降低接觸風險外，對用戶來說不只輕鬆防疫又可享優惠！