COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

CNN整理奧運要事　遭中國網友痛批「陰陽怪氣」

▲CNN對東京奧運的報導，涵蓋中國選手在空氣步槍比賽中獲得首面金牌、各國選手相繼確診，引起中國網友的不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲CNN對東京奧運的報導，涵蓋中國選手在空氣步槍比賽中獲得首面金牌、各國選手相繼確診，引起中國網友的不滿。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-25 17:54:59｜2021-07-25 17:55:31

中國射擊選手楊倩昨（24）日在10公尺空氣步槍決賽中，贏得東京奧運開幕首枚金牌，美國媒體《CNN》也對賽事進行相關報導，同時也注意到奧運舉辦期間選手確診的個案增加，兩件有關奧運的內容被併在同一個標題中，引起中國網友的不滿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國《CNN》報導整理東奧的幾個要事，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，延後一年的東京奧運終於在週六（24）正式開幕，但日本當地的疫情仍然給這個經歷一波三折的國際賽事帶來許多考驗。許多選手相繼傳出確診，荷蘭賽艇選手佛羅里金（Finn Florijin）在開幕前一天接受檢測結果呈陽性，他奧運之旅立刻結束，而佛羅里金不是孤單的個案，至少有22名選手也因為確診新冠肺炎而被迫退賽。

截至24日，與東京奧運相關的病例已經累計至127例，過去24小時又新增17例確診。但奧運的開幕式仍然順利的進行，由日本網球明星大阪直美點燃聖火，無人機、音樂表演與遊行依舊吸引全世界的觀眾，美國體育研究教授巴斯（Amy Bass）向《CNN》表示，東京奧運的舉辦為奧委會帶來一線希望。

而對於第一面金牌的報導，《CNN》在介紹疫情後介紹，楊倩在10公尺空氣步槍中已251.8分奪得金牌，為2020年東京奧運的首個獎項。而和羅斯的選手加拉西娜（Anastasiia Galashina）贏得銀牌、瑞士選手克里斯滕（Nina Christen）獲得銅牌。俄羅斯運動員受到禁藥制裁影響，不能以代表俄國參與，而是以「ROC」（俄羅斯奧運委員會）的名義參賽。

有關空氣步槍賽事的結束後，同篇內容《CNN》介紹到，為了防控疫情，東京奧運選手村和會場實施嚴格的防疫措施，包括東京都先前發布緊急狀態，東京場館內不開放觀眾入場；21棟樓組成的選手村共容納1.1萬名運動員，設有新冠肺炎篩檢站和醫療中心；在選手村內有要求戴口罩與保持社交距離的指示；運動員必須每天接受密切接觸者調查和病毒檢測；選手一旦確診就必須退賽、帶離選手村至隔離中心接受治療。

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國媒體認為CNN的報導標題帶有惡意。（圖／翻攝自微博）
《CNN》24日針對東京奧運的要事總結，因爲涵蓋了首面金牌與疫情的內容，引起中國網友的不滿；中國《觀察者網》痛批這是顯露出了「險惡用心」、「陰陽怪氣」，帶給讀者錯誤的認知。

除了《CNN》的標題，中媒報導還提到美國《全國廣播公司》（NBC）在轉播東京奧運開幕式的畫面時，搭配的中國地圖竟然是「殘缺」的，少了台灣、藏南、釣魚島（釣魚台／尖閣諸嶼）、赤尾嶼、南海群島等，雖然這些地區牽涉到複雜的主權爭議，但中國官媒與網友還是認為，這是美國媒體的惡意刪除。

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國官媒火眼金睛，注意到美國NBC使用的中國地圖過於簡化。（圖／翻攝自微博）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
14.94%85.06%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
36.31%63.69%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.1%16.9%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
87.5%12.5%
2021-07-24-2021-07-26
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀