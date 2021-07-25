CNN整理奧運要事　遭中國網友痛批「陰陽怪氣」

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截至24日，與東京奧運相關的病例已經累計至127例，過去24小時又新增17例確診。但奧運的開幕式仍然順利的進行，由日本網球明星大阪直美點燃聖火，無人機、音樂表演與遊行依舊吸引全世界的觀眾，美國體育研究教授巴斯（Amy Bass）向《CNN》表示，東京奧運的舉辦為奧委會帶來一線希望。
而對於第一面金牌的報導，《CNN》在介紹疫情後介紹，楊倩在10公尺空氣步槍中已251.8分奪得金牌，為2020年東京奧運的首個獎項。而和羅斯的選手加拉西娜（Anastasiia Galashina）贏得銀牌、瑞士選手克里斯滕（Nina Christen）獲得銅牌。俄羅斯運動員受到禁藥制裁影響，不能以代表俄國參與，而是以「ROC」（俄羅斯奧運委員會）的名義參賽。
有關空氣步槍賽事的結束後，同篇內容《CNN》介紹到，為了防控疫情，東京奧運選手村和會場實施嚴格的防疫措施，包括東京都先前發布緊急狀態，東京場館內不開放觀眾入場；21棟樓組成的選手村共容納1.1萬名運動員，設有新冠肺炎篩檢站和醫療中心；在選手村內有要求戴口罩與保持社交距離的指示；運動員必須每天接受密切接觸者調查和病毒檢測；選手一旦確診就必須退賽、帶離選手村至隔離中心接受治療。
《CNN》24日針對東京奧運的要事總結，因爲涵蓋了首面金牌與疫情的內容，引起中國網友的不滿；中國《觀察者網》痛批這是顯露出了「險惡用心」、「陰陽怪氣」，帶給讀者錯誤的認知。
除了《CNN》的標題，中媒報導還提到美國《全國廣播公司》（NBC）在轉播東京奧運開幕式的畫面時，搭配的中國地圖竟然是「殘缺」的，少了台灣、藏南、釣魚島（釣魚台／尖閣諸嶼）、赤尾嶼、南海群島等，雖然這些地區牽涉到複雜的主權爭議，但中國官媒與網友還是認為，這是美國媒體的惡意刪除。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。