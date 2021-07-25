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不滿中國選手新聞照片太醜　中外館批外媒丟臉

▲中國女子舉重選手侯志慧在49公斤級比賽贏得金牌，然而路透社的相關報導的照片被中國駐斯里蘭卡大使館批評「刻意選醜照。」（圖／美聯社／達志影像）
▲中國女子舉重選手侯志慧在49公斤級比賽贏得金牌，然而路透社的相關報導的照片被中國駐斯里蘭卡大使館批評「刻意選醜照。」（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-25 18:36:01

（中央社台北25日電）中國選手這兩天在東京奧運賽場都有金牌斬獲，相關新聞報導卻意外成為另一個戰場。中國駐外使館指稱，路透社對女子舉重選手侯志慧奪金，刻意選一張不好看的照片意圖醜化，「相當丟臉」。

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此外，CNN報導奪下今年賽會首金的女子射擊選手楊倩時，一併提及選手村中的COVID-19疫情，也引發中方不滿。

根據國際奧委會官網獎牌榜，截至今天下午5時，中國代表隊以5金1銀3銅共9面獎牌名列第1。然而在風光背後，中國不但對於國內媒體如何報導、輿論如何論述中國選手，嚴加管制，甚至連外媒的報導方式都有意見。

路透社24日的報導提及，中國女子舉重選手侯志慧在49公斤級比賽，同時創造抓舉、挺舉和總成績三項奧運會紀錄，戰勝印度與印尼的選手，為中國拿下本屆賽會的第二面金牌。新聞並搭配一張侯志慧舉起槓鈴時的照片。

然而這則看似普通的賽會新聞卻惹怒了中國。中國駐斯里蘭卡大使館在當地時間24日於推特（Twitter）轉發這則報導，並批評路透社蓄意選了一張不好看的照片，非常丟臉。

中國駐斯里蘭卡大使館在推特貼文中批評，路透社在眾多的照片中選了這張，顯示出他們的醜陋，「不要將政治和意識形態置於運動之上，並稱自己是公正的媒體，非常丟臉。尊重奧林匹克精神吧」。

隨後，中共官媒環球時報也在相關報導中批評，「西方媒體在照片上動小心思不是第一次了」。

除了路透社報導侯志慧的報導引起中方不滿外，CNN報導中國隊首金，也是本屆大會首金，女子射擊選手楊倩的新聞時，同樣被中方點名其心可議。

根據香港01報導，CNN在24日報導楊倩奪金的新聞時，以「Gold for China...and more Covid-19 cases」為標題，除了報導楊倩的成績外，也同時在文中提及在24日又發生多起奧運相關人員確診Covid-19的事件。

這樣的標題引發了中國的不滿，除了多名網紅、明星在社群上批評，環球時報也刊發評論「中國運動員勇奪首金，美國媒體CNN就又來噁心人了」、「CNN究竟是無心之舉？還是有意為之？報導操作手法過於低級了一點」。

目前，CNN網站已撤下這篇引起中方不滿的報導，而改為單純敘述楊倩奪金的新聞，標題為中國奪得東京奧運首面金牌（China has won the first gold medalof the Tokyo Olympics）。（編輯：吳柏緯/邱國強）1100725

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