盧彥勳選手生涯謝幕　蔡英文：另段美好旅程的開始

台灣網球代表盧彥勳今（25）日在東京奧運網球男單首輪，碰上大會第4種子的德國選手茲韋列夫（Alexander Zverev），最終以1比6、3比6吞敗止步，而這場比賽成為盧彥勳20年職業網球生涯最終戰。總統蔡英文傍晚在臉書發文向盧彥勳表達感謝，也說到過去盧彥勳曾提過想培育後進的心願，「我們一起努力」。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-25 18:15:25
蔡英文今日傍晚在臉書發文表示，20年職業生涯，5屆奧運代表，一顆永不忘回饋台灣的初心，台灣網球一哥盧彥勳職業生涯的謝幕，將會是另一段美好旅程的開始，她除了要謝謝盧彥勳外，更要表達深深的祝福，「你提過想培育後進的心願，以及其他該做的事，我們一起努力」。
蔡英文說，今天中午，男子網球好手盧彥勳在豔陽下，完成了本屆奧運的賽事，並將卸下職業球員的身分。從2004 雅典奧運開始，盧彥勳用手中的球拍，在奧運殿堂上，一次又一次讓世界看見台灣，也讓球迷留下了滿滿的回憶。
蔡英文指出，盧彥勳職業生涯累積的成就，許多都是台灣男網史上第一。在球場外，盧彥勳則是第一位當選ATP（職業網球聯合會）球員理事的台灣人，也願意為台灣的體育發展提供建言。不論是在國際網壇還是國內，他總是為了選手的權益和更好的網球環境，不斷貢獻自己的想法。
蔡英文也相當佩服盧彥勳多年來展現出的勤奮、謙遜、自律和堅持，她相信盧彥勳職業生涯的謝幕，將會是另一段美好旅程的開始，除了表達祝福外，蔡英文也說：「你提過想培育後進的心願，以及其他該做的事，我們一起努力。」