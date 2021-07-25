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美副國務卿將訪中　擬強調公平競爭和防止衝突

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將在7月25日至26日拜訪中國。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將在7月25日至26日拜訪中國。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-25 18:39:16

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國官員今天表示，副國務卿雪蔓將透過26日的會談告訴中國，華府樂見競爭但講求公平，且美中必須設下防護措施，以確保彼此關係不會淪入衝突。

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在美、中衡量如何舒緩兩國惡化的關係之際，雪蔓（Wendy Sherman）26日將在天津與中國國務委員暨外交部長王毅會面。這是華府與北京時隔數月第一場高層級面對面接觸。

美方高官在會前告訴記者，全球兩大經濟強權需要可靠的方法來管控競爭，雪蔓「將強調我方不希望這場艱難且持久的競爭淪為衝突」。

這名官員還說：「美國想確保能定下防護措施和界限，用負責任的方式經營彼此關係。大家都得依照一樣的規定且公平競爭。」

雪蔓預計25日就會抵達天津。但王毅24日警告，中國不會接受美國自詡「高人一等」。

根據中國外交部網站上公布的內容，王毅說：「如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼，我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。」

雪蔓訪中之後，美國國防部長奧斯汀（LloydAustin）下週將拜訪新加坡、越南和菲律賓，國務卿布林肯（Antony Blinken）則將訪問印度。這些跡象顯示，美國的亞洲影響力面臨中國挑戰，正努力加強涉入亞洲事務。

美中3月在阿拉斯加舉行拜登（Joe Biden）政府上台後首場高階外交會談，此後兩國針鋒相對好幾個月。中國官員在阿拉斯加會議上公開抨擊美國，指控美方政策為霸權主義；美國官員則反控中國譁眾取寵。

美國官員今天則說，天津會談會延續阿拉斯加會談，「將公開討論美中關係的所有面向」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100725

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