最好看的東奧賽事為何？觀眾吐出3項目：最接近原始奧運
東京奧運開幕典禮（23）日在日本東京國立競技場舉行，日本混血網球名將大坂直美在聖火台點燃象徵希望的奧運之火，代表東京奧運正式開幕，因此就有網友在網路上表示疑惑「最好看的東奧賽事為何？」沒想到讓觀眾們點出3個項目，直言「最接近原始奧運」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-26 09:28:20
這位網友在網路論壇PTT Gossiping版上PO出一篇「奧運最好看的項目」的文章表示，「東京奧運雖然遲到但還是到了，各位鄉民覺得，奧運最好看的項目是什麼？還是好看的不是項目，是正妹或帥哥？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「田徑」、「跳水」和「體操」三個最為精彩好看，「女子體操、女子跳水」、「現場田徑，轉播體操」、「歷屆奧運，國外收視率最高的都是體操」、「跳水，體操，田徑」、「女子體操，我整個下午都在看...」、「絕對是田徑」、「田徑、游泳、體操，基本上都很好看」、「田徑，超熱血，而且都穿很少，最接近原始奧運理念的項目，考驗力與美與身體素質」、「雙人跳水看同步率真的好看」。
事實上，田徑在公元前776年古希臘的第一屆古代奧運會即為比賽項目，第一個有文字記載的奧運會於公元前776年舉行，當時只有短跑（希臘人稱之為「斯泰德」Stadion，意為「場地跑步」，英語中「體育場」stadium一詞就出於此）一個項目，1896年第一屆現代奧運會上，田徑的走、跑、跳躍、投擲等成為主要競技項目。1900年巴黎第二屆奧運會，首次增加了女子田徑比賽，許多現代的最頂級比賽是由國際田徑總會（IAAF）以及成員協會所舉行。（編輯：王柏文）