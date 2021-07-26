未接種疫苗者帶動舊金山疫情　專家說病毒將長存

我是廣告 請繼續往下閱讀
舊金山灣區正進入第4波疫情，轄區內的每個郡的COVID-19確診數都在激增，住院人數也快速增加。但公衛專家預測這波疫情不會像過去那麼嚴峻，主要是由未接種疫苗、較年輕、健康且沒有潛在嚴重健康疾病的人染疫。
截至目前為止，當地接種疫苗後染疫的病例幾乎都是輕症或無症狀。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的最新統計，舊金山灣區約7成民眾已接種兩劑疫苗，相對全美平均約50%的疫苗覆蓋率算高。
即使如此，疫情再度升溫隱含著嚴重的警告，亦即在全世界征服新型冠狀病毒、以及除非全球疫苗接種率能讓任何冠狀病毒免於變種成更危險、更難控制的病毒之前，就算是高疫苗接種率的地區也將繼續處於危險之中。
報導說，「完全消滅病毒幾乎是不可能的」。今年夏天激增的疫情可能是人們在學習與COVID-19共存道路上的一個路障。
專家表示，染疫病例數已不像過去的疫情階段那麼有代表意義。接種過疫苗仍可能染疫，且可能將病毒傳播給其他人，但是重症或病故人數會降低，有助減少醫院的負荷。
以上週舊金山灣區的住院人數為例，短短5天內攀升30%，病故數是過去疫情大爆發時的最低點。
舊金山灣區的衛生官員不會針對這波疫情採取任何重大的封鎖措施。在加州，除了洛杉磯以外，對於戴口罩的規定只是建議而不是強制，且多由企業對員工要求接種疫苗、或戴口罩。舊金山有些餐館和酒吧僅對接種疫苗者提供室內用餐服務。
這波疫情最具挑戰的時間點將是秋天各級學校開學後，屆時流感也將捲土重來，且冬天的氣候會把人們帶回室內進行各種假期的聚會。
加州大學舊金山分校急診室醫生法希米（JahanFahimi）說，當地不會有過去那般的災難性疫情，除此之外，很難知道未來會發生什麼事，唯一肯定的是必須讓更多人接種疫苗。（編輯：郭中翰）1100726