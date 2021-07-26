一定要買「碟煞款」機車？騎士們坦言上路心得：救命N次

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網友們紛紛留言表示「除非你都騎40...不然前碟很需要...」、「用碟煞台灣人都會停出白線了，用鼓煞一定沒辦法停下來」、「碟煞很重要好嗎？有騎過兩種就知道差異了」、「鼓煞廢到笑」、「碟煞可能點一下就好了，鼓煞按到死」、「如果你出門都不會有人剪線，就可以花3千買碟煞+2個鋁框+救命N次，划算了」、「騎車30年了，就算40，也是會急煞，1次就回本了」、「我雙鼓換前碟就有感了」、「在意的人記得碟煞+換好一點的胎」。
實際上，「碟式煞車」的優點在於離心力可以將一切水、灰塵等污染向外拋出，以維持一定的清潔。此外由於碟式煞車零件獨立在外，要比鼓式煞車更易於維修。散熱快，重量輕，構造簡單，調整方便。高負載時耐高溫性能好，煞車效果穩定，而且不怕泥水侵襲，在冬季和惡劣路況下行車，盤式煞車比鼓式煞車更容易在較短的時間內令車停下。而「鼓式煞車」的來令片密封於煞車鼓內，造成煞車來令片磨損後的碎屑無法散去，影響煞車鼓與來令片的接觸面而影響煞車性能。散熱性能較碟式煞車差，在煞車過程中會聚集大量的熱量。煞車蹄片和輪鼓在高溫影響下較易發生極為複雜的變形，容易產生煞車衰退和振抖現象，引起煞車效率下降。（編輯：王柏文）