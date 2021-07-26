COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

一定要買「碟煞款」機車？騎士們坦言上路心得：救命N次

▲一定要買「碟煞款」機車？騎士們坦言上路心得。（／《NOWnews 今日新聞》資料照）
▲一定要買「碟煞款」機車？騎士們坦言上路心得。（／《NOWnews 今日新聞》資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 10:09:47

台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路，這也讓台灣有「機車王國」的稱號，不過，由於機車眾多，因此選購的款式也多，近日就有網友在網路上表示疑惑「是不是一定要選購『碟煞款』的機車？」沒想到卻大量的騎士們坦言「上路的心得」，直言「救命N次」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk版上PO出一篇「機車真的一定要買碟煞嗎？」的文章表示，「最近在看機車啦，看到Dcard很多都在說機車一定要買碟煞還有什麼ABS？CBS？UBS？的才好，可是我上網一看，這種的每台都七、八萬甚至十萬，有沒有如果慢慢騎是不是就不用買這種，買一般鼓煞就好的八卦」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲實際上，「碟式煞車」的優點在於離心力可以將一切水、灰塵等污染向外拋出，以維持一定的清潔。（示意圖／Gogoro
▲實際上，「碟式煞車」的優點在於離心力可以將一切水、灰塵等污染向外拋出，以維持一定的清潔。（示意圖／Gogoro 提供）
網友們紛紛留言表示「除非你都騎40...不然前碟很需要...」、「用碟煞台灣人都會停出白線了，用鼓煞一定沒辦法停下來」、「碟煞很重要好嗎？有騎過兩種就知道差異了」、「鼓煞廢到笑」、「碟煞可能點一下就好了，鼓煞按到死」、「如果你出門都不會有人剪線，就可以花3千買碟煞+2個鋁框+救命N次，划算了」、「騎車30年了，就算40，也是會急煞，1次就回本了」、「我雙鼓換前碟就有感了」、「在意的人記得碟煞+換好一點的胎」。

實際上，「碟式煞車」的優點在於離心力可以將一切水、灰塵等污染向外拋出，以維持一定的清潔。此外由於碟式煞車零件獨立在外，要比鼓式煞車更易於維修。散熱快，重量輕，構造簡單，調整方便。高負載時耐高溫性能好，煞車效果穩定，而且不怕泥水侵襲，在冬季和惡劣路況下行車，盤式煞車比鼓式煞車更容易在較短的時間內令車停下。而「鼓式煞車」的來令片密封於煞車鼓內，造成煞車來令片磨損後的碎屑無法散去，影響煞車鼓與來令片的接觸面而影響煞車性能。散熱性能較碟式煞車差，在煞車過程中會聚集大量的熱量。煞車蹄片和輪鼓在高溫影響下較易發生極為複雜的變形，容易產生煞車衰退和振抖現象，引起煞車效率下降。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
14.83%85.17%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
37.5%62.5%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
13.33%86.67%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
82.93%17.07%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
85.71%14.29%
2021-07-24-2021-07-26
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀