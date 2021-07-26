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被民眾給罵哭了！新北衛生局編撰新冠疫情防疫100問

▲衛生局心理衛生科的同仁告禎（右）及吟真（左）編撰防疫100問，其初心就是能夠真正幫助民眾解決問題、不想再被罵。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲衛生局心理衛生科的同仁告禎（右）及吟真（左）編撰防疫100問，其初心就是能夠真正幫助民眾解決問題、不想再被罵。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-26 11:22:51

中央疫情指揮中心5月15日宣布雙北防疫升為三級警戒，大量的詢問電話湧入新北防疫專線，不僅塞爆了防疫專線電話，更多是進不了線民眾的無奈與憤怒；此外，臨危受命負責支援專線的同仁，第一天就被電話那端憤怒的民眾給罵哭了。

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新北市政府衛生局指出，疫情高峰的時期，衛生局的防疫專線，每天有近300通的電話湧入，情緒高漲的民眾多半是打不進專線，一但打進專線、沒有解決問題就不想掛電話；然而，民眾的問題又急又複雜，這對負責值專線電話的同仁，是極大的壓力。

衛生局心理衛生科同仁告禎及吟真回憶，臨危受命負責支援專線電話接聽任務的同仁，第一天就被電話那端憤怒的民眾給罵哭了，哭的原因不是因為民眾的怒氣，而是自責沒辦法解決民眾問題；因此，吟真在第一天值完專線電話，就下定決心利用下班的時間，開始編撰防疫100問。

不過，最大挑戰就是找不到問題的答案，而吟真選擇從疫情中心記者會、新聞報導、各式各樣的資訊中尋求解答，每天從下班開始忙到半夜；正當覺得自己快撐不下去的時候，告禎自告奮勇加入行列，終於製作出第一版的防疫100問手冊，而其初心就是能夠真正幫助民眾解決問題、不想再被罵。

正當2人開心地將手冊交給專線同仁運用，才發現還有更多需要優化的地方，因為看似相同的問題卻因為條件背景不同，有不同的解答；2人笑說，所有的答案都是被罵出來的，因為民眾渴望第一時間就能得到正確的資訊與解決方案，這也激勵2人要更努力尋求正確的答案。

打開防疫100問的第一頁寫著一段話，「我們沒有實權也沒有超能力能解決來電者的困境，我們可以做的，只有提供正確的資訊，降低民眾不必要的焦慮，只能將求救訊號傳遞到可以處理的單位手裡」；而他們在不斷探詢正確資訊的過程，更新改版已經是習以為常的工作，甚至最多一天有更新六版的紀錄。

衛生局表示，過去2人負責衛生局毒品防治的業務，面對民眾各式各樣關於新冠肺炎的問題，完全是從零開始；第一天被罵哭的窘境，並沒有將2人擊垮，他們開玩笑地說大家可能都有創傷症候群，捲起袖子編撰衛生局的防疫100問，不僅解決民眾的問題，更無私分享給每一位需要服務市民的同仁手上。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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