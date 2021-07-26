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威力彩8.2億頭獎是你？「3星座」手氣旺　千年一遇橫財運

▲威力彩已連33槓，本期頭獎獎金上看8.2億今將開出。（圖／NOWnews資料照）
▲威力彩已連33槓，本期頭獎獎金上看8.2億今將開出。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 12:24:25

台灣彩券22日晚間開出第110058期威力彩獎號，不過頭獎仍未開出，已連33槓，本期頭獎獎金上看8.2億今將開出。對此，以星座、命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》分享，近期有「3星座」不僅運勢上漲，還有千年一遇的橫財運，有望大翻身，一起來看看你或者是身邊親友是否上榜了？

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▲近期有「3星座」不僅運勢上漲，還有千年一遇的橫財運。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲近期有「3星座」不僅運勢上漲，還有千年一遇的橫財運。（示意圖／翻攝自Pixabay）
天秤座

天秤座在生活中很喜歡結交朋友，7月最後10天，天秤座的人氣高漲，對天秤座來說這大概比賺到錢還值得開心。天秤座是沒有朋友就會感到孤單的人，他們不同時期就會有不同的朋友，他們的交友圈並不是固定的，新朋友會給天秤座帶來新的機會。天秤座的人運勢都特別好，而最近的生活彷彿開了掛一樣，很多事情也都會變得格外順心，而且好運降臨之前運勢穩升，事業有成。天秤座可以說是天時地利人和，如此好的月份一定要好好把握。

天蠍座

天蠍座的人，在7月最後10天有望在工作、事業上翻身。木星在事業宮裡發光發熱，土星逆回了天蠍，讓天蠍們在工作上，既有壓力又有動力，最後一定能翻身。天蠍座的財運不俗，正財、偏財都會有不錯的收入，因此天蠍座在投資上可以下一番功夫，必定可以收穫不錯的效益，天蠍座愛情運勢一般，單身的天蠍座本月沒有戀愛的勢頭，愛情還在來臨的路上。

摩羯座

摩羯座做事有耐心，有很高的期望，做事認真，力求做到完美，對自己比較嚴格，也是最狠心，有著脫穎而出的能力，運勢來得勢不可擋，好運滾滾來，行大運發大財，把喜事盼到身邊，福氣臨門，生活能夠很輕鬆。摩羯座在7月最後10天，每天都會有很好的運勢，每天都開開心心的。對於摩羯座而言，這個期間特別適合進行一些日常的規律性鍛鍊，例如日常的跑步或瑜伽，都是很有必要的，能夠找到人陪著自己一起練習，效果會更好。（編輯：賴詠璿）

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
37.98%62.02%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.13%16.87%
2021-07-23-2021-07-26
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