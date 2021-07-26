威力彩8.2億頭獎是你？「3星座」手氣旺　千年一遇橫財運

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天秤座
天秤座在生活中很喜歡結交朋友，7月最後10天，天秤座的人氣高漲，對天秤座來說這大概比賺到錢還值得開心。天秤座是沒有朋友就會感到孤單的人，他們不同時期就會有不同的朋友，他們的交友圈並不是固定的，新朋友會給天秤座帶來新的機會。天秤座的人運勢都特別好，而最近的生活彷彿開了掛一樣，很多事情也都會變得格外順心，而且好運降臨之前運勢穩升，事業有成。天秤座可以說是天時地利人和，如此好的月份一定要好好把握。
天蠍座
天蠍座的人，在7月最後10天有望在工作、事業上翻身。木星在事業宮裡發光發熱，土星逆回了天蠍，讓天蠍們在工作上，既有壓力又有動力，最後一定能翻身。天蠍座的財運不俗，正財、偏財都會有不錯的收入，因此天蠍座在投資上可以下一番功夫，必定可以收穫不錯的效益，天蠍座愛情運勢一般，單身的天蠍座本月沒有戀愛的勢頭，愛情還在來臨的路上。
摩羯座
摩羯座做事有耐心，有很高的期望，做事認真，力求做到完美，對自己比較嚴格，也是最狠心，有著脫穎而出的能力，運勢來得勢不可擋，好運滾滾來，行大運發大財，把喜事盼到身邊，福氣臨門，生活能夠很輕鬆。摩羯座在7月最後10天，每天都會有很好的運勢，每天都開開心心的。對於摩羯座而言，這個期間特別適合進行一些日常的規律性鍛鍊，例如日常的跑步或瑜伽，都是很有必要的，能夠找到人陪著自己一起練習，效果會更好。（編輯：賴詠璿）