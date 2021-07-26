台積電劉德音透露買BNT過程　解說日、德設廠進度

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劉德音坦言，當時大家都不知道會不會成功買到，但最終一一克服困難，同時也有多方面的支持，才能找出一條路，在法規上能夠符合。他強調，「這不是想送就送的一件事」，有鴻海永齡團隊與台積電團隊夜以繼日一起努力才能達到。至於股東們關心BNT何時到貨？劉僅說，全球疫情嚴峻，希望能早一點進來。
而股東也詢問台積電是否打算在日本、德國設廠？劉德音表示，設廠都會經過審慎的評估，尤其會以客戶需求為主。像之前決定在美國亞利桑那州設廠，也是早在2016年就去美國開會、2019年提出意願、2020年5月決定設廠。他也透露，目前也在日本做考察。
劉德音表示，對日本的投資，目前正在進行考察動作，但不便告訴大家結果，僅說近期每周都會跟對方討論，有結果會再通知大家。而股東也擔心在日本設廠成本會比在台灣高很多，為此劉坦言確實成本較高，但設廠是基於客戶需求，會與客戶溝通，而客戶也會支持，台積電希望盡量降低成本、持續讓股東有獲利，也因此未來公司在毛利上目標不僅鎖定長期50%，甚至要達到50%以上。
劉德音指出，去美國設廠或評估要不要去日本建廠，都是基於客戶需求，而對這樣的全球佈局態度，台積電態度非常謹慎，請股東們放心。至於近期傳出德國政府爭取台積電到當地設廠，劉德音也說，要不要設廠德國，目前時間還太早，但他指出雙方都有密切溝通，未來也會持續溝通，強調「會認真評估，但屬於非常早期的討論」。
另外，外界也關心台積電擔不擔心全球半導體在地化？劉德音表示這是一個很多問題混雜在一起的情況，如現在有新冠疫情、有貿易爭端、有天然災害等，相信全球政府或企業高層最後會做出明智的決定，而在地化只是局部性的發展，半導體產業在全球是緊密結合的，最終讓消費者達到最大利益（如便利的智慧型手機），因此對於在地化並不擔心。
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