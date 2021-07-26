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首屆「初聲新聞獎」入圍名單出爐　7組作品殊死戰拚優勝

▲「初聲新聞獎」公布入圍名單，得獎者將在8月5日於「初聲」粉絲專頁公佈。（圖／橘子集團提供）
▲「初聲新聞獎」公布入圍名單，得獎者將在8月5日於「初聲」粉絲專頁公佈。（圖／橘子集團提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-26 17:18:21

由橘子集團成立的專欄平台「初聲」，日前舉辦第一屆「初聲新聞獎」，主旨是希望能鼓勵對新聞製作有想法與企圖心的新世代，推動好新聞的價值轉變，獎項分作最佳受眾洞察、最佳策略創意、最佳體驗創新三部分，近日公布入圍名單，一共有7組作品入圍，最終得獎名單將會在8月5日公布。

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橘子集團在2018年全新成立專欄平台「初聲」，讓青年能夠初次嘗試透過為自己發聲，讓世界聽見多元的觀點和想法。為了鼓勵對新聞製作與優化有熱情、想法及企圖心的新世代，初聲盼能重新定義新世代的好新聞，因此舉辦第一屆「初聲新聞獎」，邀請全國不分國籍，只要未滿28歲，在新聞領域的青年從業人員，或是不分科系的大專院校與研究所學生，一同製作迷人的好新聞，讓世界看見新世代的價值轉變。

「初聲新聞獎」獎項分別有最佳受眾洞察、最佳策略創意、最佳體驗創新3類別，每項入圍數額至多取3名，最終會選出優勝1名；「最佳受眾洞察」為界定精準對象，透過數位工具與調查技巧，洞察目標族群真正關注的事，具有連結對象與議題的潛力；「最佳策略創意」則注重詮釋議題所面挑戰，以突破性思考與創意，發展出色的切入角度，擁有影響閱聽目標族群的潛力；「最佳體驗創新」 是以目標族群為中心，運用科技乘載創意，將文本轉化為精彩的體驗，擁有將內容優化的執行潛力。

經過2個月的投稿後，初聲近日公布入圍名單，在最佳受眾洞察有〈白色巨塔的前哨戰士 當醫檢師不再留下〉​、〈擁彘之士〉​、〈食光島〉這3組作品入圍；最佳策略創意用獨特視角傳達觀點​，有〈微後青春─2X世代的焦慮症候群〉​、〈寂寞世代的解方：交友軟體是抒發情慾的管道，還是認識人的方法？〉​、〈你自由了，我卻多了道枷鎖──自殺目擊者的告白〉​這3組作品入圍；在最佳體驗創新部分，用適合載體提供體驗​，因作品須考量多方面的綜合呈現，挑戰幅度較大，評審亦謹慎給分，最後僅取〈我們只是想要一個家，為什麼那麼難？〉這組各方面表現皆出色的作品入圍。

​最終得獎名單將於8月5日於初聲粉絲頁公布，三項獎項的得獎者，將能一同獲得數位宣傳版位露出，包含Podcast熱門頻道「台灣通勤第一品牌」完整節目介紹一集，以及Youtube時事頻道「志祺七七」60秒宣傳影片一集，透過將影響力取代獎金，給予新聞工作者最在乎的聲量，用兼具專業與創意策略的新聞抓住目光​，對群眾產生更大的影響力。

▲《初聲》宣佈舉辦第一屆新聞獎，只要是新聞領域的青年從業人員或不分科系的大專院校與研究所學生均可報名參加。（圖／《初聲》提供）
▲《初聲》宣佈舉辦第一屆新聞獎，只要是新聞領域的青年從業人員或不分科系的大專院校與研究所學生均可報名參加。（圖／《初聲》提供）
 

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