首屆「初聲新聞獎」入圍名單出爐　7組作品殊死戰拚優勝

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「初聲新聞獎」獎項分別有最佳受眾洞察、最佳策略創意、最佳體驗創新3類別，每項入圍數額至多取3名，最終會選出優勝1名；「最佳受眾洞察」為界定精準對象，透過數位工具與調查技巧，洞察目標族群真正關注的事，具有連結對象與議題的潛力；「最佳策略創意」則注重詮釋議題所面挑戰，以突破性思考與創意，發展出色的切入角度，擁有影響閱聽目標族群的潛力；「最佳體驗創新」 是以目標族群為中心，運用科技乘載創意，將文本轉化為精彩的體驗，擁有將內容優化的執行潛力。
經過2個月的投稿後，初聲近日公布入圍名單，在最佳受眾洞察有〈白色巨塔的前哨戰士 當醫檢師不再留下〉、〈擁彘之士〉、〈食光島〉這3組作品入圍；最佳策略創意用獨特視角傳達觀點，有〈微後青春─2X世代的焦慮症候群〉、〈寂寞世代的解方：交友軟體是抒發情慾的管道，還是認識人的方法？〉、〈你自由了，我卻多了道枷鎖──自殺目擊者的告白〉這3組作品入圍；在最佳體驗創新部分，用適合載體提供體驗，因作品須考量多方面的綜合呈現，挑戰幅度較大，評審亦謹慎給分，最後僅取〈我們只是想要一個家，為什麼那麼難？〉這組各方面表現皆出色的作品入圍。
最終得獎名單將於8月5日於初聲粉絲頁公布，三項獎項的得獎者，將能一同獲得數位宣傳版位露出，包含Podcast熱門頻道「台灣通勤第一品牌」完整節目介紹一集，以及Youtube時事頻道「志祺七七」60秒宣傳影片一集，透過將影響力取代獎金，給予新聞工作者最在乎的聲量，用兼具專業與創意策略的新聞抓住目光，對群眾產生更大的影響力。