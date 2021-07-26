野球名人房／上半季冠軍神預測 鍾重彩看好「這隊」奪冠
粉絲們最愛的「師徒」組合又來啦！上周東哥和他的老師鍾重彩非常認真地分析選秀結果，這一集《野球名人房》仍然是邀請兩位，他們要來回顧過去在「主播台」上有趣的經驗和故事，究竟有哪些事件會被他們拿出來好好「討論」呢？快跟我們一起看下去吧！
運動中心/綜合報導
2021-07-26 20:00:57
節目一開始主持人樂天女孩曲曲先「挖洞」給兩位前輩，請他們預測中華職棒上半季的冠軍，鍾重彩看了復賽前幾場的表現後鐵口直斷地說：「統一獅隊有80％的機會可以奪冠，因為統一的投手戰力較穩定，而且教練非常懂得運用戰術，其他球隊若無法解決這個問題很難抓到統一獅隊」，東哥則是認為A段班的三支球隊統一獅、中信兄弟和樂天桃猿都有機會。
球迷都知道，鍾重彩在主播台上有許多「經典語錄」，其中2008年八搶三奧運資格賽中華隊碰上韓國的比賽，韓國隊快腿金周燦想要盜壘，但被當時的投手張誌家牽制出局，鍾老師興奮地大喊「哩溝皂」轟動全台，鍾教練回憶當時的狀況說道：「因為是轉播國際賽，所以會特別興奮」，這句話造成多大的迴響呢？只要有網友在網路上分享金周燦的表現時，許多球迷朋友都會去留言「哩溝皂」。
另外，本節目的「當家台柱」在2007年以總教練的身份打出代打滿貫全壘打也創造許多話題，剛好那場比賽的球評就是鍾老師，鍾教練覺得：「東哥總教練當得太早，他的實力還是可以當選手」，東哥則說：「鍾老師是我的幕後教練，一看就知道我有沒有偷練」。
粉絲們可能很好奇，要怎樣才能當球評？當球評需要具備哪些能力？東哥和鍾教練會在節目中為各位解惑，7/26(一)晚上十點，有興趣的朋友一定要記得準時鎖定《野球名人房》喔！