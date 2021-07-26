江宏傑遭揭私下面貌　男星爆「他最近很囂張」

周予天參加第二季《全明星運動會》表現亮眼，還因此有了「水道速男」封號。而《全明星運動會》日前推出由27位隊員合唱的歌曲《對世界點頭》，為防疫加油。他也分享防疫日常生活，提到會與紅隊隊員視訊訓練，更偷偷爆料：「老大（江宏傑）最近很囂張。」

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周予天分享防疫日常，他表示因爲疫情關係，基本上幾乎都沒有出門，頂多就是去大賣場，買一些吃喝所需，對於已習慣早晚做運動訓練的他，「覺得頭一個星期真的有休息到，可是到後面兩、三個禮拜就開始有點悶，然後三級一直延長，到後來感覺有點自律神經失調。」宅在家也讓他廚藝精進，起初他很依賴叫外送，後來手癢開始嘗試做菜，「最常在家裡煎牛排，然後水煮一些蔬菜，然後就被家人說牛排煎得還不錯喔！」

▲周予天分享防疫日常。（圖／星空飛騰提供）

此外，最令周予天開心的是，雖然在家可以運動的項目比較少，但他透過自主訓練和紅隊的線上視訊訓練，不但體重維持在77公斤不變，體脂肪還不升反降。不過他也表示能練的東西雖然較少，可是頻率還是很強，他還爆料訓練結束後，大家會玩猜拳遊戲，最輸的要請最贏的喝飲料或吃飯，直接點外送過去給對方，「但老大（江宏傑）最近很囂張，他說他有上YouTube學猜拳，也好像真的有悟出什麼，勝率提高不少，我們現在真的都猜不贏他！」又笑說：「叫他拳王！」

▲江宏傑被封為「拳王」。（圖／華研國際提供）