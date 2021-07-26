▲ 保時捷與巴斯夫合作開發高性能電動車用鋰離子電池

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作為全球領先、用有強力的研發網絡的高性能陰極活性材料供應商，巴斯夫是個適合攜手促進循環經濟的合作夥伴。巴斯夫在芬蘭哈爾亞瓦爾塔（Harjavalta）和德國施瓦茨海德（Schwarzheide）的前驅陰極活性材料製造廠，將能提供具有出色永續紀錄的電池材料，其原材料皆來自穩定且可信的來源，且目標是在 2022 年前，在全供應鏈中創造最少的碳足跡。至於這個生產循環的後半段，未來 Cellforce 集團電池廠的生產廢料將在巴斯夫位於德國施瓦茨海德的電池回收原型廠進行回收。鋰、鎳、鈷和錳將透過濕法冶金的方式回收，並重新投入巴斯夫的正極活性材料生產製程。
以永續交通為共同目標
巴斯夫執行董事會成員 Markus Kamieth 表示：「我們期待與保時捷和 Cellforce 集團合作，攜手開發未來的高性能電動車電池，一起實現永續交通這個共同目標。巴斯夫會利用強力的研發能力，針對保時捷的需求去訂製陰極活性材料。此外，通過我們高效的製程、高比例的可再生能源、對關鍵原材料的上游整合以及價值鏈上的短途運輸路線，它們的低碳排量將會領先業界。透過電池回收，我們可以確保有價值的材料被保留在生產循環中，並進一步減少我們的陰極材料的碳足跡，預計最高可減量至 60%。」
「作為一家汽車製造商，保時捷的目標在 2030 年實現碳中和的目標。在這方面，低碳足跡、閉環回收和永續這些主題越來越受到重視，」保時捷執行董事會研發部代表 Michael Steiner 說。 「與 BASF 的合作對所有參與方來說都是一個雙贏的局面。鎳和鈷材料的歐洲來源、相關的供應安全性、從施瓦茨海德到德國巴登符騰堡州的短途運輸路線，都是決定與巴斯夫合作的重要因素。電池──特別是陰極活性材料──是最主要的考量。我們非常高興能與巴斯夫一起用環保的電池生產技術將電池批量生產化。」
「憑藉其在陰極活性材料方面的深入專業知識，巴斯夫在電池開發的核心領域能為我們提供有力支持，」Cellforce 集團常務董事 Markus Gräf 補充道。 「陰極活性材料從一開始就顯示出非常高的循環穩定性，而且在快速充電的表現尤為出色。這些正是 Cellforce 在尋找的特性。巴斯夫也致力於讓陰極活性材料適應下一代矽陽極的要求。而在生產方面，我們也與巴斯夫一起制定了一個概念，即如何收集各領域在生產時製造的廢料，並讓這些廢料回到閉環回收。這既能節約成本，又能保護資源和環境。」