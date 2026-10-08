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▲寒露適合食補，建議可以選擇新鮮的白菜、蘿蔔、蓮藕等加入魚、肉等做成湯。（圖／取自photoAC）

今天10月8日，將於14點30分正式進入「寒露」的節氣，「白露」後，天氣轉涼，開始出現露水，到了「寒露」，則露水日多，且氣溫更低了。因此老一輩的人常說，寒露時節尤其要注意保暖防寒，以免受到感冒等常見病的侵襲。古云：「白露身不露，寒露腳不露。」意思就是這個時候不要再穿夏季的涼鞋了，以免「寒從足生」。命理專家楊登嵙教授也提出幾個在「寒露」開運養生與禁忌。楊登嵙教授表示，寒露養生的重點是養陰防燥、潤肺益胃，他依照「食、衣、住、行、育、樂」六大項來建議「寒露」這天的開運養生與禁忌飲食：一般人宜用食補，即選擇新鮮的白菜、蘿蔔、蓮藕等加入魚、肉等做成湯，如花生雞爪湯、蓮藕排骨湯、蘿蔔排骨湯等。建議根據每個人不同的身體狀況，適當多吃一些甘潤的食物養肺潤腸，例如說百合、大棗、紅薯、枸杞、南瓜、雪梨、柿子、香蕉、胡蘿蔔、冬瓜、銀耳、豆類、菌類等。另外也建議應多吃水果，常喝開水、綠豆湯、豆漿、牛奶等滿足肌體的需要，提高抗燥力。並少吃冷飲、含鹽量較高的食物，如鹹菜、醬菜、筍乾、鹹肉等鹹食。特別是抵抗力弱的老年人和嬰幼兒，寒露時節尤其要注意保暖防寒，以免受到感冒等常見病的侵襲。寒露節氣寒氣襲人，既要防止受寒感冒，又要經常打開門窗，保持室內空氣新鮮。可在居室及其周圍種植綠葉花卉，既能讓環境充滿生機又能凈化空氣促進身體健康。寒露起宜早睡早起，早睡以順應陰精的收藏，早起以舒達陽氣。保證睡眠充足，注意勞逸結合。秋天適當早起，舒展活動一下全身。建議到公園湖濱郊野進行適當的體育鍛煉可增強體質。可根據個人情況選擇不同的運動項目進行鍛鍊，長期堅持可增強心肺功能。散步、快步走、爬山等都是很好的選擇。寒露後日光照射時間減少，天氣又漸冷，加上風起葉落，景物蕭條，容易讓人有淒涼的感覺，出現情緒不穩，多愁善感的憂鬱心情。宜郊遊、遠足、賞秋菊，登高眺遠或邀友小聚會，這些都可避免清秋落寞的心理。