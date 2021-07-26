新冠疫苗交叉接種　韓研究：先AZ後輝瑞抗體增6倍

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫苗混打即將上路，針對何時正式展開混打，中央疫情流行中心指揮官陳時中表示，在有限度範圍內，會先考量需要快來施打與不能打其他疫苗的人為主。針對疫苗混打，國際間也有許多相關研究，韓國最新公布的研究顯示，若疫苗第1劑接種阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ），第2劑混打輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech），生成的中和抗體將較2劑都接種AZ疫苗者高出6倍。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《韓聯社》報導，隸屬韓國疾病管理廳的國立傳染病研究所26日發布最新研究報告，這項研究是針對首都圈中10家醫療機關共499名醫療人員進行疫苗接種效果及比較分析。受試者中，199人接種2劑AZ疫苗，200人接種輝瑞疫苗，以及100人先接種AZ疫苗後再混打輝瑞疫苗。





結果顯示，接種首劑AZ疫苗後，體內中和抗體陽轉率高達96%，輝瑞疫苗為99%。第2劑疫苗不論是否交叉接種，抗體陽轉率均為100%。中和抗體是指中和病毒感染並誘導預防作用的抗體。





報告指出，首劑接種AZ疫苗後混打輝瑞疫苗中和抗體量，相較2劑均接種AZ疫苗者高出6倍，並與2劑均接種輝瑞疫苗者持平。





但是研究顯示，不論是2劑接種同一種疫苗或是混打，對於來自英國的Alpha變種病毒的中和能力並無減少，但是對印度Delta變種病毒、印度Beta變種病毒或是巴西Gamma變種病毒的中和能力減少1.4至4.1倍。混打疫苗者對Delta變種病毒的中和能力較原始病毒株減少2.4倍，中和能力較只接種單一疫苗者更高。





研究也指出，在接種完AZ疫苗後混打輝瑞疫苗的不良反應，較2劑均接種AZ疫苗者還要多，但與均接種輝瑞疫苗者相似。





國立傳染病研究所表示將會繼續追蹤接種者抗體維持狀況，並進一步與混打莫德納疫苗（Moderna）、嬌生疫苗（Johnson＆Johnson）、諾諾瓦克斯疫苗（Novavax）等其他疫苗的效力以及不良反應進行比對。









