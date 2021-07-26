北市線上線下混合班惹議　第一線老師點問題、提解方

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唐宇新表示，其實民國50-69年次間出生的人，就享受過「中華民國混成授課」的模式；當時台灣面對戰後的嬰兒潮，即使當時政府喊出「2個孩子恰恰好」的人口政策，但台灣的出生率仍是有增無減，這導致當時混成授課的機制產生，也就是現在美國與柯文哲在疫情期間所提的年級分流機制。
唐宇新分析，當時的運作模式是以低年級為主，其因素也在「低年級只要上課半天」這個理由，低年級輪流使用教室，以上、下午分流為運作模式，讓一、二年級的導師與孩子，能夠使用到教室進行授課；不過，人口較為稠密、集中的都會區，甚至連國小三、四年級的學生，也採取此模式。
柯文哲提到學校混成機制，則以傳染病學的基礎做假設，但重點來了，如何讓5人到校、20人居家上課，這點柯文哲交代不清；相較於柯文哲親上第一線拋政策，新北則由教育局長張明文出面，並提出「實體授課」、「分流授課」、「線上授課」等多元授課的模式，且疫情能掌控的前提下，仍實體授課為主。
唐宇新指出，那些是該進行混成授課的區域？中央可思考地方面對疫情的經驗，比照教育部制定的腸病毒與流感規定，授權地方政府自行決策停課模式，無論是全校停課、班級停課或年段停課，只要依據疫情防疫經驗與原則，就可讓學生在安全的政策下，擁有享受應有的受教權。
唐宇新說，若是學校學年打算自行規劃教學，由同學年、同科教師依序輪流授課，學校則可思量走教師自主社群的機制，讓授課教師校內公假排代，讓授課的實體與遠距，學生得以有人照料；若是疫情不再有群聚，可在教師第2劑疫苗施打前，也就是在9月中前，將熱點的區域規劃混成授課即可。
至於分流的機制，可依據教育部於疫情期間發佈過的條件，以軍警消、醫護的家長為優先，次則以弱勢、工程相關及日薪家長；若一班有25人，以12、13人單雙週輪動實體與遠距的授課，排序條件外的學生則以單、雙號輪替，若有2個孩子不同座號，則可與學校團隊進行協商，避免造成家長接送的困擾。
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