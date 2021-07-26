東京奧運選手成熱搜焦點　政治人物貼文也博得聲量

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Google熱搜第1名是柔道好手楊勇緯，楊勇緯不僅在日本紅上推特趨勢，在台Google更有破50萬筆搜尋；第2名則是包括鄭怡靜、林昀儒在內的「桌球混雙」；第3名為隔（25）日奪得銅牌的長腿跆拳道正妹羅嘉翎；在臉書影響力部分，羽球球后戴資穎臉文則是所有運動員中排名最高，網友們紛紛在戴資穎臉書留言替她加油打氣。
熟悉大數據分析的綠營幕僚指出，各黨政治人物紛紛獻上祝福，不過網友「買單程度」卻差很大，根據各粉專公開數據，22日至26日臉書當中與「奧運」相關之文章，影響力分數（以分享數和、回文數和按讚數綜合加權）排名前10文章有過半為民進黨政治人物。
根據綠營分析，奧運臉書熱文第一名為蔡英文恭喜楊勇緯得牌，獲得近26萬讚、2千4百多則分享，蔡英文其他文章也分佔3、5、7名，部分奧運選手也到蔡的臉書進行互動。除了臉書之外，受到年輕人喜愛的IG平台也熱烈討論奧運議題，蔡英文IG追蹤人數在週末暴增不少。社群數據也顯示，綠營政治人物在年輕人喜愛的「運動」、「奧運」議題上，較受到網友青睞，也更能吸引年輕網友來留言互動。
綠營政治人物方面，蘇貞昌亦有一篇臉文入榜，該文除了恭喜楊勇緯奪牌外，還選擇了一張楊在比賽中戰力十足的照片，獲得11萬讚、1千多則分享；其他如駐日代表謝長廷每天在臉書回報選手狀況以及代表處協助處理事宜，也獲得許多網友按讚討論。
藍營部分，唯一入榜影響力分數奧運10大熱文的是蔣萬安，他連續多日在臉書替奧運選手加油，其中有一則加油文當中宣布「二寶」出生，網友們紛紛獻上祝福。台中市長盧秀燕第一時間前往楊勇緯家中獻上祝福，搶下新聞聲量，藍營「聲量王」羅智強也有2篇奧運加油文，不過這2人皆未進入奧運熱文排行榜。
民眾黨部分，台北市長柯文哲僅於開幕前在臉書替國手們加油，以及介紹來自台北的16位好手，奧運開幕之後就沒有相關文章。
綠營幕僚表示，奧運新聞討論議題部分，影響力分數第一名為日本在奧運進場時的「巧思」，不僅讓台灣比中國選手早進場，NHK主播直接介紹「台湾です」更是讓台灣網友按讚；第二名、第三名都是戴資穎羽球首戰，花不到半小時直接勝出比賽。