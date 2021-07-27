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地方疫苗施打執行混亂　指揮中心籲步調一致避免分配失衡

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明疫苗接種執行情況。（示意圖／資料照，基隆市政府提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明疫苗接種執行情況。（示意圖／資料照，基隆市政府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-27 10:44:37｜2021-07-27 11:03:36

新冠肺炎疫苗預約平台即起至29日開放第4輪預約接種作業，開放至38歲以上民眾可預約接種，完成預約者預計自7月30日起開打。不過，今（27）日在全國防疫會議上有縣市政府提到有些還沒有輪到該打的民眾及專案人員，部分縣市卻開始執行，造成縣市之間的混亂，副指揮官陳宗彥也呼籲縣市政府大家步調一致一起配合，才不會在量的分配上產生失衡狀況。  

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由於目前預約登記都是打AZ疫苗，有民眾擔心會打不到，對此，陳宗彥表示，下午指揮中心會公布前兩波AZ疫苗施打的數量，但其實在配發時就會比實際預約登記及接種的量都要多，就前三輪及現在的第四輪，大概第四輪都可依序施打到。

不過，他也提到今日在全國防疫會上縣市政府間有互相提出專案類型，有些還沒輪到該打的，有些縣市已開始執行，造成縣市間的混亂，而原本疫苗分配是依預約系統施打，因此在量的分配上也會產生失衡的狀況。

因此，陳宗彥也呼籲縣市政府大家步調一致一起配合，依中央及指揮中心規畫該是預約系統的就給預約系統來施打，該專案接種通知接種，就依序施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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