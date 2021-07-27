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疫調輔助平台開放申請 　民眾也可查詢個資存取狀況

▲中央流行疫情指揮中心建置「疫調輔助平台」，除開放地方政府疫調人員申請帳號之外，民眾也可查詢自己的個資被存取狀況。（示意圖／資料照，記者朱啓瑜攝）
▲中央流行疫情指揮中心建置「疫調輔助平台」，除開放地方政府疫調人員申請帳號之外，民眾也可查詢自己的個資被存取狀況。（示意圖／資料照，記者朱啓瑜攝）

記者顏真真/台北報導

2021-07-27 10:21:11

為因應將來降級解封及協助精準疫調，中央流行疫情指揮中心建置「疫調輔助平台」已上線，副指揮官陳宗彥今（27）日表示，各地方政府依規定可向指揮中心申請帳號，方便疫調人員使用，但一定要注意個人隱私保護，並尊重資訊安全及個資保護，下載後28天內依規定刪除，也開放民眾可查詢個人資料被存取的情況。

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為協助疫調人員作業所需資料整合研判和分析，指揮中心所建置「疫調輔助平台」提供直覺式的操作，簡易介面便於疫調人員使用，並以圖形化及動態方式提供查詢確診者活動軌跡功能。另為利地方政府掌握確診者跨縣市流動情形，也提供各地方政府可進行跨區調閱；此外也經由分析確診者足跡，產出區域的軌跡熱力圖，提供可能群聚的足跡分布、潛在感染源分析及多確診者足跡分析等資訊，並以動態方式呈現，以利疫調人員觀察熱區趨勢。

此外，「疫調輔助平台」也整合簡訊實聯制資料，在以疫調為前提下，提供第一線疫調人員以電話或場所代碼進行疫調資訊之查詢及參考，以達到快速掌握可能影響範圍，降低疫情擴散。

不過，「疫調輔助平台」也嚴格限制提供各地方政府有權進行疫調人員登入使用，簡訊實聯制資料僅能調取28天內的資料，同時在資料的調取上，均詳實記載帳號使用人員、使用時間及內容，並將於日後開放使用紀錄之查詢，在隱私保護和資安防護的前提下，協助疫調作業。

陳宗彥在今日全國防疫會議後也指出，目前已開放縣政府申請帳號，各地方政府可基於疫調需要，依規定向指揮中心資訊組提出「疫調輔助平台」的帳號申請，以加速疫調進行，但一定要注意個人隱私保護，僅限疫調使用，地方政府務必尊重資安及個資保護，下載資料後28天內要規定刪除，而下載及存取情況，也開放民眾查詢，讓民眾知道自己的個資被誰查詢了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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