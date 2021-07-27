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奧運／今日賽程一次看懂！「舉重女神」郭婞淳出賽拚奪金

▲台灣奪牌焦點！「舉重女神」郭婞淳出賽拚世界紀錄。（圖／國訓中心提供）
▲台灣奪牌焦點！「舉重女神」郭婞淳出賽拚世界紀錄。（圖／國訓中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 08:35:44

東京奧運今（27）日中華隊將有14名運動員出賽，包含游泳、羽球、射箭、射擊、拳擊、桌球、舉重，至少13場賽事。而台灣奪牌焦點在世界紀錄保持人「舉重女神」郭婞淳。本日下午14時50分，郭婞淳將出賽女子59公斤級抓舉決賽，被視為中華隊奪金大熱門，外媒也相當看好她能一舉奪金。

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▲本日下午14時50分，郭婞淳將出賽女子59公斤級抓舉決賽，被視為中華隊奪金大熱門，外媒也相當看好她能一舉奪金。（圖／國訓中心提供）
▲本日下午14時50分，郭婞淳將出賽女子59公斤級抓舉決賽，被視為中華隊奪金大熱門，外媒也相當看好她能一舉奪金。（圖／國訓中心提供）
郭婞淳近年稱霸女子59公斤量級，今年4月亞錦賽她以抓舉110公斤、挺舉137公斤、總和247公斤拿下3金，在國際舉重總會於2018年調整量級後，現為舉重女子59公斤級抓舉、挺舉、總和三項世界紀錄保持者，身為世界紀錄保持人，郭婞淳被多家外媒看好奪金，只要發揮正常實力，金牌幾乎可以手到擒來。

林昀儒　桌球男單16強　09：00
鄭怡靜　桌球女單16強　10：00

林昀儒在26日的桌球混雙項目銅牌戰，與「黃金搭檔」鄭怡靜為中華隊拿下一枚奧運銅牌。27日他將為自己出征，在男單16強對上來自瑞典的卡爾伯格（KALLBERG Anton）。而鄭怡靜則將出賽女單16強，將碰上新加坡二姐于夢雨。

王冠閎　游泳200公尺蝶式準決賽　10：35

年僅19歲的「台灣蝶王」王冠閎昨（26）日在200公尺蝶式預賽，以1分54秒44，成為男子200公尺蝶式預賽的分組第一，確定晉級下一輪，今日早上10時35分將出戰男子200公尺蝶式決賽。

李洋、王齊麟　羽球男雙小組賽　11：00

台灣男雙組合王齊麟與李洋昨（26）日對上英國組合蓮恩（Ben Lane）與凡迪（Sean Vendy）以21比17、21比14擊敗對手，今日上午11時，李洋、王齊麟將在小組賽迎戰世界排名第一、印尼組合Marcus Fernaldi Gideon與Kevin Sanjaya Sukamuljo，預計將是一場精彩硬仗。

陳思羽　桌球女單16強　11：00

曾代表我國參加2012年倫敦奧運、2016年里約奧運的桌球好手陳思羽，今年她再次出征，將帶著強大的鬥志與信心，在今日遇上代表美國參賽的，美籍華裔桌球運動員張安（ZHANG Lily）。

呂紹全、林穎欣　10公尺空氣步槍混合團體資格賽　12：15

林穎欣在2018年雅加達亞運會，在混雙部分，跟搭擋呂紹全為我國搶下金牌，兩人都是首度參加奧運，就看是否能合力在混雙項目創下佳績。

▲東京奧運今（27）日中華隊台灣選手賽程表。（圖／《NOWnews
▲東京奧運今（27）日中華隊台灣選手賽程表。（圖／《NOWnews 今日新聞》製）
陳念琴　拳擊女子次中量級16強　13：42

來自馬祖的陳念琴，是台灣首位踏上奧運女子拳擊舞台的選手，也是本屆女子拳擊64-69公斤級奪牌的熱門人選，曾在2016年里約奧運挺進十六強，上屆奧運未準備充足的她，表示今年捲土重來，在今日女子拳擊69公斤級16強中，碰上義大利選手安琪拉（CARINI Angela），完備心態技術瞄準金牌。

譚雅婷　射箭女子個人32強淘汰賽　14：02

射箭選手譚雅婷被譽為天才射箭手，已三度征奧並多次奪下獎牌，今日登場的個人淘汰賽將在32強女子個人淘汰賽中出賽，迎戰英國24歲的彼特曼（Pitman Bryony），有機會朝奪牌目標邁進。

吳詩儀　拳擊女子輕量級32強　18：06

台灣天才拳擊少女吳詩儀，年僅23歲的她，也將在今晚女子60公斤量級登場，迎戰2019年歐洲運動會銅牌女將、瑞典好手亞歷休森（Agnes Alexiusson），奪金實力看漲。

陳玟卉　舉重女子64公斤級決賽　18：50

24歲的舉重女將陳玟卉，也將在今晚6時50分登場舉重女子64公斤量級決賽，曾在4月亞錦賽勇奪3金，寫下個人國際賽最佳成績的她，期盼在奧運突破個人成績最佳總和228公斤。

莊智淵　桌球男單16強　20：30

40歲的台灣「桌球教父」莊智淵，在東京奧運男桌第三輪碰上香港好手黃鎮廷，而這場比賽他打得得心應手，展現自己全能的技藝，最終以9:11、11:5、11:2、11:2、11:8，闖進16強戰。莊智淵表示「有信心」，繼續努力往下一關邁進。（編輯：王柏文）

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